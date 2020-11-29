«Мама — самый дорогой человек». Так признаются в любви Жанне Вячеславовне МАЛЫХИНОЙ три сыночка-школьника.

Материнский стаж у неё начался в 2005-м, когда родился старший Владимир, теперь девятиклассник второй Добринской школы, потом через 4 года — Максим, пятиклассник того же учебного заведения, и ещё спустя два года — Кирилл, ему 9 лет, учится в 3-м классе.

Быть мамой у мальчишек, тем более троих, — дело непростое. Очень подвижный народец, надо сказать. Могут, чуть что, и кулаками начать правду между собой добывать.

— Иногда и такое у нас случается, — признаётся Ж.В. Малыхина, — младшие ребятишки недолго друг с другом церемонятся.

— Как же Вам удаётся устанавливать дисциплину и, вообще, быть хорошей мамой, если сыновья Вам в любви признаются? — спрашиваю у собеседницы.

— Хорошей мамой быть легко, когда рядом прекрасный папа, — объясняет она, имея в виду своего супруга Александра Вячеславовича, с которым создали семью ещё 17 лет назад. — Он глава семьи и главный добытчик.

Сейчас чета Малыхиных трудится в центре соцзащиты по Добринскому району.

— У Вас ответственная работа, дома четверо мужчин и ещё кот Барсик, готовить, надо полагать, немало приходится. Остаётся время на себя? Кто помогает в воспитании ребятишек? — вновь интересуюсь у многодетной мамы.

— Это наши бабушки и дедушки Любовь Александровна и Вячеслав Иванович Кудиновы и Зинаида Николаевна и Вячеслав Борисович Малыхины. Они и для нас являются образцом, и для мальчишек одновременно авторитетом и дорогими людьми.

Кстати, у наших бабушек тоже ведь праздник, поэтому мы их от души поздравляем с Днём матери. А на себя у меня на самом деле немного времени остаётся.

Братья рассказали, что мама у них очень трудолюбивая, готовит чудесную выпечку, особенно ей удаётся их любимая пицца, а также пирожки. А вот в едином мнении, кто строже: мама или папа — они не сошлись. Видно, по-разному бывает.

Их мама поведала, что дети помогают в силу возраста по дому, к труду их приучают с детства. Основные задания, конечно, пока ложатся на плечи старшего Владимира.

В то же время мальчишки сказали, что не огорчают родителей, стараются в школе хорошо учиться, успевают и на дополнительные занятия ходить: старший увлекается футболом, Максим и Кирилл — армейским рукопашным боем.

В конце нашей беседы Жанна пожелала всем мамам-землячкам здоровья и терпения, а многодетным — особенно. Сыновья же вот, что ей, в свою очередь: Кирилл — счастья и здоровья, Максим — добра и благополучия, Владимир — оставаться такой же красивой.

Ну, что ещё маме нужно? Хотя она их и без пожеланий любит сильно-сильно.