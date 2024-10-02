Работа воспитателя очень творческая. Даже пиратом на море приходится быть. (На фото Е.Ю. Тихонова со своей группой моряков и морячек).

У педагога Екатерины Юрьевны ТИХОНОВОЙ из детсада №1 п. Добринка основателем династии воспитателей стала мама

Валентина Сафроновна Усачёва (в девичестве — Жданова) родилась в 1949-м году. Была самой старшей из 8 детей, помогала маме нянчить ребятишек, да и кашу им нередко доводилось варить. Так что быть в окружении маленьких ей не привыкать было, да и нравилось самой, как она рассказывает.

Родители решили девочке «продлить» детство и отправили учиться одновременно с дочкой, что на год её помоложе. Валя с сестрой-погодком очень хорошо окончили Чуевскую школу и вместе поехали учиться на медсестёр в Липецк. По окончании Валентина даже работала в детском саду по профессии некоторое время, а потом всё равно решила переучиться на воспитателя. Так уж ей нравилось возиться с малышами! В результате, помимо медицинского, имеет 31 год педагогического стажа.

— Мы постоянно бегали к маме на работу с моей старшей сестрой Татьяной, — рассказывает Екатерина Юрьевна, — нас это дело очень привлекало. А как можно не любить маленьких ребятишек! Я в старших классах, например, подрабатывала у мамы нянечкой в сезон летних отпусков.

Поэтому с выбором профессии в выпускном классе вопрос у сестёр не возникал. Обе стали педагогами. Екатерина отучилась на учителя технологии, а жизнь навсегда связала с детским садом.

— Старшая сестра тоже сначала трудилась воспитателем, сейчас — учитель математики и физики в Липецком архитектурно-строительном колледже.

Моя собеседница также некоторое время проживала в областном центре. Давно уже живёт и работает в Добринке. Её стаж в этом благородном и нелёгком деле — около 20 лет (с вычетом декретных отпусков), а в целом их семейство на данный момент чуть менее восьми десятков лет посвятило воспитанию подрастающего поколения.

И такую роль приходится играть, чтоб малыши наглядно поняли.

Екатерина Юрьевна — мама четверых детей. Более того — старший сын Виктор пошёл по стопам мамы с тётей и бабушки: тоже решил стать педагогом, как и они. Парень — второкурсник Липецкого педуниверситета, выбрал факультет физической культуры. Второй сын, Евгений, после 9-го класса обучается на втором курсе в колледже индустрии и сервиса в областном центре. Двойняшки Григорий и Маргарита пока проживают дома, они 9-классники лицея.

Спросила у их мамы: — Ребятишки родные наверняка в Вашу группу ходили? И услышала интересный ответ: — Нет, они воспитывались у моих коллег. Вообще, очень тяжело одновременно со своими другим детям уделять внимание. Родные начинают ревновать, много капризничают, не понимают, как правило, что в садике ты уже не мама, а, как и для всех, наставник. Я это видела на примере коллег, поэтому убеждена: своих детей в группу лучше не брать. Так полезнее и для них, и для воспитателя.

Екатерина Юрьевна с восторгом рассказывает о своей работе. Говорит, что не променяла бы ни на какую другую. Заработные платы у воспитателей, как известно, невысоки, особенно ранее, и я поинтересовалась: — Чем в таком случае компенсировать «недостачу»?

Екатерина Юрьевна Тихонова: «Свою работу воспитателя не променяю ни на какую другую».

— Мальчишки и девчонки приходят совершенно крошечными в ясельную группу. Со временем становятся нам абсолютно родными. Мы здесь наблюдаем, как они растут, как начинают разговаривать предложениями, учим их всему. Конечно, мы им не заменим маму, но души своей в них очень много вкладываем. Сколько себя помню: меня всегда окружают дети. А в моём детстве и вовсе мама не раз домой приводила ночевать своих подопечных, если за ними не смогли прийти родители. Помню, идёшь с ней по улице — с ней столько людей всегда здоровается. Она даже говорила: «Не узнала, с кем поздоровалась, наверно, в группу ко мне или ходил, или водил». Сейчас так и у меня самой получается.

И Екатерина рассказала, что вместе со своей мамой и сестрой они давно сошлись во мнении: тяжелее работать не с самими ребятишками, а их родителями. Старшие дети могут слукавить, представить всё происходящее (или не происходящее) в садике в выгодном для себя свете. Порой даже себе болезнь придумывают, чтоб дома с мамой остаться, если знают, что она не на работе в этот день.

— Обе стороны: и мы, воспитатели, и, конечно, родители — работаем на конечный результат, чтобы дети выросли здоровыми и воспитанными, добрыми и честными. Поэтому обязательно должен быть позитивный диалог с мамами и папами наших малышей.