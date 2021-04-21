На заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты Липецкого горсовета рассмотрели очередные поправки в главный финансовый документ Липецка на текущий год.

Как сообщила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова, по доходам казна вырастет на 816,9 млн рублей, по расходам на 819,3 млн.

Большую часть средств направят на:

переселение из ветхого и аварийного жилья (451,9 млн);

дороги (151,4 млн), в том числе, реконструкцию пр. Победы и ул. Баумана (84,8 млн); ремонт объездных путей по ул. 50 лет НЛМК (18 млн); строительство дорожно-транспортной инфраструктуры мкр. «Елецкий», р-он Опытная, Стаханова, Катукова (48,6 млн);

строительство ДОУ в 32-33 мкр. (29,4 млн);

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (172,7 млн)

При этом, как уточнила Татьяна Григорова, уменьшен объем межбюджетных трансфертов на рекультивацию полигона «Орлиный лог» (10,3 млн) и разработку ПСД по рекультивации земель в районе п. Сев. рудника (0,5 млн), а также на создание мест накопления ТКО и приобретение оборудования (5,6 млн).

Остатки средств на счете бюджета предлагается направить на:

исполнение судебных решений (2,2 млн)

развитие системы оповещения граждан о ЧС (0,7 млн)

обустройство площадки для пляжного волейбола в пос. Тракторостроителей

увеличение премии гражданам, занесенным на Доску Почета «Трудовая слава города Липецка»

В результате внесенных изменений Бюджет Липецка на 2020 год по доходам составит 13,2 млрд. рублей, по расходам – 13,8 млрд., с дефицитом в сумме 632 млн рублей.

Председатель профильной комиссии Андрей Выжанов поинтересовался, на что конкретно потратят 18 млн рублей, выделенные на объездные пути по ул. 50 лет НЛМК. Буквально на прошлой сессии на эту статью расходов депутаты уже выделяли средства.

Как уточнил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, эти средства – субсидия из областного бюджета. Деньги потратят на ремонт дорог, прилегающих к ул. 50 лет НЛМК, на которые на момент реконструкции увеличится транспортная нагрузка. Это ул. Фрунзе, Депутатская, Комсомольская. В ближайшее время подрядчик начнет там работы.

Первый вице-спикер Борис Понаморев спросил о том, сколько средств получит город на какой срок за счет концессионной платы «ЭкоПром-Липецк» на реконструкцию контейнерных площадок.

Татьяна Григорова сообщила, что в этом году на это направят 9 миллионов рублей – всю концессионную плату.

Окончательное решение по изменениям в бюджет депутаты примут на ближайшей сессии, 27 апреля.