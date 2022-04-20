19 апреля на комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты Липецкого горсовета рассмотрели поправки в бюджет Липецка на 2022 год. Как доложила председатель департамента финансов Татьяна Григорова, за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов казна города по доходам и расходам увеличивается на 295,5 млн рублей.

Дотацию 52,9 млн рублей из областного бюджета предлагается направить на:

повышение оплаты труда в 1,06 работникам муниципальных учреждений (24,5 млн);

доведение размера средней заработной платы тренеров спортшкол до средней в регионе (14,2 млн);

распределение на выплату увеличенного МРОТ работникам муниципальных учреждений (13,3 млн);

модернизацию и ремонт спортплощадок, расположенных на территориях школ (0,9 млн)

Субсидии 193 млн рублей планируют направить на:

ремонт здания по ул. Гагарина 35а в целях создания школы креативных индустрий (53,3 млн);

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (72 млн);

реконструкцию дороги по ул. 50 лет НЛМК (31,8 млн);

строительство дорожно-транспортной инфраструктуры микр. «Елецкий» — 4 этап (33,9 млн);

капремонты школ (50 млн)

На переселение из ветхого и аварийного жилья направляются 20,3 млн рублей за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов. За счет перераспределения бюджетных средств 153,3 млн рублей выделяют на:

предоставление субсидий транспортникам (109 млн);

технологическое присоединение территорий комплексной жилой застройки в целях соблюдения условий софинансирования в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (8,3 млн)

В результате вносимых изменений бюджет Липецка на 2022 год по доходам составит 16,8 млрд. рублей, по расходам — 17,6 млрд., с дефицитом в сумме 759 млн.

Первый вице-спикер Борис Понаморев спросил: с чем связано выделение почти 32 миллионов рублей на реконструкцию дороги ул. 50 лет НЛМК.

По информации начальника отдела департамента градостроительства Ирины Калгиной, это восстановленные средства, неизрасходованные в 2021 году. Также, по словам Ирины Калгиной, сейчас обсчитывается стоимость удорожания стройматериалов, после этого будет направлено обращение за дополнительным финансированием реконструкции этой автомагистрали. Сдать дорогу планируют до 1 октября.

Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась будущим школы креативных искусств, и будут ли выделены деньги на ремонт внутридворовых проездов.

Председатель департамента культуры Сергей Малько сообщил, что школа откроется 1 сентября. «Это будет «симбиоз» дома детского творчества и школы искусств. Там будут обучать it-технологиям, но в сфере культуры и искусства». Планируется 120 бюджетных мест.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, к ямочному ремонту внутридворовых проездов и пешеходных зон приступят с 1 июня. Торги начнутся со дня на день.

Председатель комиссии Андрей Выжанов спросил про капремонт школ. Главный учитель Липецка Светлана Бедрова уточнила, что «это уже третий транш в этом году из области на капитальный ремонт тех или иных отдельных конструкций существующих школ. Первый был на детсады, потом на школы — 54 миллиона, еще 16 школ будут отремонтированы. В двух учреждениях системы отопления, две кровли, в трех — санузлы, пять предписаний по устранению нарушений в пищеблоках, один актовый зал, окна и кабинеты».

Депутат Михаил Селезнев спросил о сегодняшнем состоянии МУП «Липецкпассажиртранс». Как отметил председатель профильного департамента Евгений Чекрыжов, за несколько лет из-за недофинансирования у предприятия сложились убытки. Из бюджета города на погашение кредиторской задолженности выделено 10,5 млн рублей. Прогнозируется, что пассажиропоток выйдет на уровень 2019 год только к 2025-му.

— Что касается в целом финансового состояния «Липецкпассажиртранса» и перевозок в настоящий момент они требуют поддержки не только в Липецке, но и в целом по стране. Сейчас самым верным решением будет ручное регулирование рынка и заключение предстоящих контрактов на краткосрочную основу, около года. Чтобы в случае непредвиденных скачков цен, можно было бы среагировать, — заявил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Окончательное решение по этим и другим вопросам депутаты примут на сессии 26 апреля.