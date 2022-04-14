Изменения в бюджет сегодня поддержали депутаты областного Совета. Он остаётся социально направленным. В связи со сложной экономической ситуацией дополнительные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для этого резервный фонд увеличивается на 3 млрд 100 млн рублей.

На дотации органам местного самоуправления дополнительно направят 1 млрд 90 млн рублей. Будет создан резерв на индексацию заработной платы бюджетникам, обеспечение мер социальной поддержки. Его размер составит 1,4 млрд рублей. Также формируется резерв на сумму 739 млн рублей на условиях софинансирования с федеральным бюджетом на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Предположительно пособие будут получать более 34 тысяч человек.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. – У нас уже гарантированы ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет. Теперь семьи с детьми от 8 до 17 дети получат возможность дополнительной поддержки. Мы стараемся помочь каждой семье».

Более 250 млн рублей будет направлено на поддержку рынка труда на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Средства выделяются на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. Воспользоваться такой помощью при необходимости смогут более трех тысяч человек. Тысяча сотрудников промышленных предприятий смогут пройти переобучение на бесплатной основе.

Значительные средства будет направлены на докапитализацию фондов поддержки промышленности — 839 млн рублей и поддержки малого и среднего бизнеса – 354 млн рублей. Вводятся новые областные меры поддержки в сфере АПК, например, такие как возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка скота. Ключевым направлением финансирования остается программа по переселению граждан из аварийного жилья. В регион на эти цели дополнительно поступили 1 млрд 153 млн рублей из фонда реформирования ЖКХ. Еще 155 млн рублей выделяется из областного бюджета.

Из федерального бюджета на комплексное развитие сельских территорий Липецкая область получила почти 239 млн рублей. Эти деньги пойдут на завершение строительства школы №3Лебедянского района и школы в поселке Ключ жизни Елецкого района. Значительные средства идут и на сферу образования. Около 90 млн рублей — на завершение строительства школы с бассейном в городе Грязи. На развитие инфраструктуры загородных лагерей «Орленок», «Звездочка», «Елочка», «Чайка» предусмотрено около 23 млн рублей.