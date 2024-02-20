Депутаты Липецкого благостного совета внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Доходы региональной казны выросли на 592 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Из них 355 млн рублей направлены на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Остальные средства — дотации на сбалансированность бюджета.

Расходы областного бюджета в 2024 году увеличены на 10 млрд 210 млн рублей в основном за счет остатков средств на счетах с прошлого года. Дополнительные средства будут направлены на повышение заработной платы бюджетников, младших воспитателей детских садов, водителей скорой помощи, на развитие медицины, образования. Больше чем на 3 миллиарда рублей увеличен Дорожный фонд, за счет которого ремонтируются и строятся региональные дороги.

Управление образования и науки получит почти 300 млн рублей. Большая часть этих средств пойдет на ремонт профессиональных колледжей, центра развития детского отдыха «Прометей». Почти 750 млн рублей выделено управлению здравоохранения области. Деньги предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт лечебных учреждений, выплаты медицинским работникам за найм жилья. 100 млн рублей предусмотрено на предоставление бесплатных лекарств льготникам.

Около миллиарда рублей направлено управлению строительства и архитектуры на возведение новых ФАПов и амбулаторий, хирургического комплекса областной детской больницы, а также капитальный ремонт образовательных организаций, завершение строительства школы в Лебедяни.

Свыше 1 млрд рублей получит управление жилищно-коммунального хозяйства региона на решение вопросов водоснабжения и водоотведения, строительство объектов инфраструктуры, создание комфортной городской среды. 2 млрд рублей будет направлено в виде дотаций органам местного самоуправления.

С учетом вносимых изменений, в 2024 году бюджет по доходам составит 104 млрд 180 млн рублей, по расходам – 129 млрд 638 млн рублей, с дефицитом 25,5 млрд рублей. Дефицит покрывается остатками средств с прошлого года.