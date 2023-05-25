Сегодня депутаты регионального парламента одобрили изменения в областной бюджет на 2023 год. Доходная часть бюджета на 2023 год выросла на 7,2 млрд рублей. Дополнительные налоговые поступления в размере 6 млрд получены за счёт налога на прибыль, акциза на жидкую сталь и налога на имущество организаций. Также 1,2 млрд поступили из федерального бюджета.

Расходная часть увеличится на 6,6 млрд и составит 106,9 млрд рублей. Дефицит сократится почти на 600 млн и составит 26,3 млрд рублей. Погашение дефицита планируется в основном за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов субъектов РФ.

Дополнительные средства направят на социальную сферу, здравоохранение и образование, на создание условий для роста экономической активности и развития инфраструктуры региона.

Как сообщил в своем докладе заместитель губернатора Липецкой области – начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых, более 200 млн рублей направят на закупку медоборудования, мебели, автомобилей «Скорой помощи», 87,5 млн – на модернизацию первичного звена здравоохранения, 340 млн – на строительство нового корпуса Липецкой городской детской больницы.

Дополнительно в текущем году будет направлено: 30 млн рублей на выплаты врачам, впервые трудоустроившимся по наиболее дефицитным специальностям; 26 млн рублей на ежемесячные социальные выплаты работникам учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным с социально значимыми заболеваниями; 15,2 млн рублей на социальные выплаты врачам дефицитных специальностей на строительство и приобретение жилья.

«Эти меры поддержки дают результаты, медики приезжают работать в Липецкую область, поэтому программы будем и дальше развивать и расширять», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

Липецкая область дополнительно направит 100 млн рублей на лекарства для льготников. В целом в бюджете региона на эти цели заложено 1,4 млрд рублей. Всестороннюю поддержку получают семьи участников СВО в Липецкой области. По поручению Игоря Артамонова особое внимание оказывается решению бытовых вопросов. В этом году из бюджета будет дополнительно выделено 25,2 млн рублей на льготную газификацию домов участников СВО и членов их семей.

Молодые семейные пары продолжат получать социальные выплаты для улучшения жилищных условий. Из областной казны на эти цели дополнительно выделили 100 млн рублей. Всего в этом году на реализацию четырех жилищных программ в бюджете предусмотрено 600 млн рублей.

160 млн рублей планируют направить техникумам, колледжам и школам-интернатам на ремонты учебных помещений, приобретение оборудования, выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

Ещё 1,3 млрд рублей направят муниципалитетам на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство и реконструкцию муниципальных дорог. В целом финансовая помощь муниципалитетам составит более 39 млрд рублей.

206 млн рублей будут получены из федерального бюджета на воссоздание купеческого облика Ельца, развитие его туристической инфраструктуры, обновление фасадов зданий, установку малых архитектурных форм.

За счет средств федерального и регионального бюджетов на сумму 4,8 млрд рублей в 2023 году начнется строительство двух школ в Липецке (в микрорайоне Елецкий и микрорайоне, ограниченном улицами Музыки — Трунова). Школы откроются в 2024 году.