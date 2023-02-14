Липецкая область направит 300 млн рублей на замену в 2023-2025 годах 100 лифтов с истекшим сроком службы. В многоэтажках установят современные энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах устанавливают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет классическая музыка, сообщает Фонд капитального ремонта Липецкой области.

Всего в областную программу капремонта включено 4118 единиц лифтового оборудования. За 2014-2022 годы заменено 1048 единиц. Запланировано обновление 502 подъемников, техническое состояние которых того требует. В первую очередь заменяют оборудование, отслужившее 25-летний срок. Лифтовое оборудование проходит ежегодное освидетельствование, которое выполняет управляющая компания. Если лифт вышел или может выйти из строя раньше, чем завершился нормативный срок, и это подтверждается экспертным заключением, то его замена включается в краткосрочный план.

«Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.