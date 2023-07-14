13 июля 2023 года состоялась сессия областного Совета депутатов, на которой был утвержден закон «Об исполнении областного бюджета за 2022 год». Расходы областной казны в 2022 году составили 98,2 млрд рублей и по сравнению с 2021 годом увеличились на 20,5 млрд рублей в основном за счёт налоговых поступлений, переходящих остатков средств бюджета с прошлого года и средств федерального бюджета.

Благодаря активной работе правительства Липецкой области с федеральными министерствами ежегодно увеличиваются безвозмездные поступления из федерального бюджета. Если в 2021 году сумма привлечённых средств и федерального бюджета была почти 18 млрд рублей, то по итогам 2022 года она составила более 19 млрд рублей с темпом роста 106%.

В целях более эффективного использования бюджетных средств в 2019 году федеральным законодателем были внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми Казначейству России было поручено осуществлять операции по управлению остатками средств на едином казначейском счёте бюджета. Временно свободные остатки средств бюджетов размещаются Федеральным казначейством с использованием банковских депозитов, валютных свопов, операций РЕПО по покупке-продаже ценных бумаги и других финансовых инструментов.

Бюджеты субъектов РФ получают дополнительные доходы пропорционально доле остатка средств каждого субъекта в общем остатке на едином казначейском счёте. Дополнительные доходы, полученные от размещения временно свободных остатков средств областного бюджета в процессе исполнения бюджета, направляются на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, индексацию социальных выплат гражданам, поддержку участников СВО, благоустройство территорий муниципальных образований, на решение вопросов по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. А в целом все принимаемые решения направлены на улучшение качества жизни граждан Липецкой области.

Как было отмечено на сессии областного Совета депутатов, региональный бюджет остаётся социально ориентированным. 60% всех расходов были направлены на мероприятия в сфере образования, социальной политики, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта.

Согласно информации Министерства финансов Российской Федерации, объёмы расходов консолидированного бюджета, инвестиционные расходы и безвозмездные поступления опережают по темпам роста аналогичные среднероссийские показатели. Как результат, Липецкая область, по оценке Минфина России, отнесена к группе субъектов Российской Федерации с высокой степенью качества управления региональными финансами.