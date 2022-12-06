Сегодня депутаты регионального парламента одобрили областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы региона в 2023 году составят 72,8 млрд рублей. Расходы – 95,1 млрд рублей. Основным источником покрытия дефицита станут переходящие остатки областной казны.

С 1 января на 8,7% будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Средняя заработная плата учителей, работников культуры и социальной защиты в 2023 году составит 40700 рублей, врачей – 81400 рублей, воспитателей и музыкальных руководителей детского сада – 38260 рублей. Подрастет и МРОТ. В следующем году он будет равняться 16242 рубля.

Бюджетом предусмотрено усиление адресной помощи семей с детьми и увеличение ряда пособий. Сама процедура получения мер социальной поддержки значительно упроститься. С января 2023 года начнет действовать так называемое единое универсальное пособие, которое позволит по одному заявлению получить все полагающиеся выплаты. Новшество коснется 50 тысяч семей.

На предоставление гражданам соцконтрактов в 2023 году направлено более 1 млрд рублей. Это даст возможность заключить 6 тысяч социальных контрактов. 350 тысяч рублей можно получить на открытие своего дела, 200 тысяч – на ведение личного подсобного хозяйства.

На обеспечение детей-сирот жильем в 2023-м предусмотрено 790 млн рублей. Всего в течение трех лет на эти цели направят 2,6 млрд рублей. Это позволит решить квартирный вопрос 790 человек.

Объем Дорожного фонда области в 2023 году составит 12 млрд рублей. Деньги будут направлены на строительство, ремонт автомобильных дорог и переход на экотранспорт.

На поддержку агропромышленного комплекса в будущем году будет направлено 3 млрд рублей. На помощь малому и среднему бизнесу – более 270 млн рублей. Кроме того, подготовлены законопроекты по снижению налогового бремени для данного сектора экономики.

Объем межбюджетных трансфертов на 2023 год определен в сумме 29,6 млрд рублей. В объеме 3 млрд рублей органам местного самоуправления предусмотрены субсидии на строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог.

На финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению на три года заложено более 7,4 млрд рублей. Также продолжатся строительство и ремонт детских садов, школ, спортивных объектов, медучреждений, модернизация первичного звена здравоохранения, благоустройство городов и сел.

«Бюджет, как и ожидалось, сохраняет социальную направленность. Большие средства предусмотрены на поддержку семей и увеличение доходов граждан. При этом множество мероприятий касаются улучшения условий жизни людей. Это не только жилищные программы, но и благоустройство, строительство и ремонт медучреждений, школ, детских садов, спортивных объектов. Ни одна отрасль не останется без поддержки государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.