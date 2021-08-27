На 58 сессии регионального парламента депутаты одобрили изменения в Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». Документ разработан по результатам мониторинга правоприменения.

Благодаря принятию данных поправок стало возможным пересматривать размер денежных средств, которые выделяются органам местного самоуправления для осуществления деятельности по обращению с бездомными животными. Теперь пересматривать бюджет в этом направлении можно будет в текущем финансовом году.

– Проблема обращения с бездомными животными, к сожалению, не теряет актуальности. Мы каждый год закладывает в бюджет средства на их отлов, чипирование и содержание. При этом сложно заранее предусмотреть численность бездомных животных, а значит направить необходимое финансирование. В конце года получается так, что в каких-то районах денег на эти цели оказывается больше, чем нужно, а где-то средств наоборот не хватает. Изменения предполагают, что уже в середине года по результатам мониторинга муниципалитетов можно будет понять сколько нужно выделить дополнительных средств для качественной работы в этом направления, – пояснил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Принятыми на этой же сессии поправками к областному бюджету на указанные цели будет дополнительно направлено почти 13,5 млн. рублей.