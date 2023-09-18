Повышение зарплаты на 5,5% ждёт бюджетников Липецкой области. Соответствующую инициативу губернатора Игоря Артамонова сегодня поддержали парламентарии региона на внеочередной сессии.

Прибавка к зарплате ждёт с 1 октября сразу несколько категорий бюджетников. Изменения коснутся тех, чьи должности не вошли в майский указ Президента. Это работники учреждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, центров «Мои документы», молодёжной политики, потребительского рынка, средств массовой информации. Также будут увеличены должностные оклады главных врачей и главных медицинских сестёр в учреждениях здравоохранения, у которых не было повышения с 1 января 2023 года.

«Бюджет Липецкой области сохраняет социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в регионе, и это является важной задачей в работе всех уровней власти», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.