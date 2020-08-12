Бюджеты районов и городских округов Липецкой области получат дополнительные источники доходов

Бюджеты районов и городских округов региона получат дополнительные источники доходов.

Соответствующие изменения в региональный Закон «О нормативах отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» сегодня рассмотрела комиссия облсовета. Она состоялась в форме заочного открытого голосования.

Законопроектом предлагается передать 15% доходов областной казны от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, в бюджеты Липецка и Ельца. Кроме того, в бюджеты муниципальных районов и городских округов области в 100-процентном размере передаются доходы от налога на профессиональный доход.

На следующей неделе проект закона будет вынесен на рассмотрение профильного комитета регионального парламента.