Бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы и Липецкого облсовета переданы территориальным избирательным комиссиям. Типографией было отпечатано 1 854 300 бланков для голосования на федеральных выборах и почти столько же – на региональных. Часть из них предназначена для электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней.

В производственных цехах все бюллетени были несколько раз пересчитаны и разложены по пачкам. В сопровождении сотрудников полиции все бланки разъехались по Липецкой области. В территориальных комиссиях их распределят между участковыми избиркомами в соответствии со списками голосующих. Передача бюллетеней прошла в организованной обстановке. Эта процедура строго регламентирована законом.

В дни голосования – 17, 18 и 19 сентября – избиратели региона будут получать на руки по 4 бюллетеня: два – по выборам в Госдуму и два – в облсовет. Голосовать предстоит за политические партии, избирательные объединения и одномандатников.