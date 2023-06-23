Торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Павла Анищенкова состоялось в Усмани. В церемонии принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Павел Яковлевич – наш Герой. Его беззаветное служение Отчизне удостоено высшего государственного знака отличия. Его любовь к Родине, мужество и доблесть — достойный и вдохновляющий пример для молодежи. Открытие бюста – важный шаг в сохранении исторической памяти для наших потомков, для молодых ребят, которые будут каждый день видеть этот бюст и понимать, что человек, который вырос здесь, ходил по этим же улицам, стал Героем», – сказал Игорь Артамонов.

В годы Великой Отечественной войны Павел Анищенков служил командиром отделения 362-го забайкальского артиллерийского полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии Центрального и 2-го Белорусского фронта. За период наступательных боев проявил мужество и отвагу. Был награжден медалями «За боевые заслуги» и «Красная Звезда».

15 октября 1943 года при форсировании реки Днепр из подручных средств Павел соорудил плот и с первым эшелоном стал переправляться на другой берег. На середине реки подцепил лодку с пятью ранеными красноармейцами, довел ее до берега, оказал раненым первую медицинскую помощь, укрыл их в надежном месте и продолжил выполнять боевое задание. Потом двумя гранатами уничтожил расчет противника и вывел из строя станковый пулемет. Павел Анищенков сообщил точные координаты дрeгих обнаруженных огневых точек, которые были уничтожены огнем артиллерии.

30 октября 1943 года Павел Анищенков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны лейтенант Анищенков служил в управлении КГБ по Липецкой области. Из-за этого сведения о Герое Советского Союза долгое время находились под грифом «секретно».