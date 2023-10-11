Бьюти бизнес-форум для мастеров индустрии красоты стартовал сегодня в Липецке. Его открытие состоялось в Городском молодёжном центре, где собрались свыше 100 парикмахеров, барберов и специалистов по ногтевому сервису. В течение двух дней они будут изучать модные направления в сфере красоты и постигать тонкости профессии под руководством дипломированных мастеров международного класса.

Первый день обучающей программы посвящен парикмахерскому делу, а второй – ногтевому дизайну. Бизнес-форум проводится при участии Центра поддержки предпринимательства Липецкой области, это структурное подразделение центра «Мой бизнес». «Бьюти-индустрия сейчас активно развивается благодаря господдержке. В Липецкой области много таких мер, и все они охватывают разные сферы предпринимательства, в том числе и сферу индустрии красоты. В центре «Мой бизнес» помогут оформить субсидии, льготные займы на развитие своего дела, документы на получение гранта, на регулярной основе проходят образовательные мероприятия, мы также помогаем выходить на экспорт», – отметила, выступая перед участниками на открытии бизнес-форума, начальник Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Наталья Родионова.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая ТПП.