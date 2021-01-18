Грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» Грязинского района, который покушался на хищение 2 млн рублей у предпринимателя.

По версии следствия, обвиняемый ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих полномочий по технологическому присоединение к электрическим сетям принадлежащей предпринимателю производственной базы.

Указанные действия расценены как покушение на мошенничество в особо крупном размере и квалифицированы по ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.