Приговором Октябрьского районного суда г. Липецка 55-летняя липчанка, занимавшая в январе-октябре 2019 года должность начальника отдела государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Липецкой области, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3. ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Как установил суд, руководитель отдела ТО Росздравнадзора по Липецкой области проводила проверку по жалобе гражданина, недовольного качеством оказанных стоматологических услуг в частной клинике «Дентал Клаб». В рамках проверки было подготовлено заключение врача-эксперта по поводу качества оказанных стоматологических услуг. Это заключение выявило нарушения в лечении, жалоба гражданина признавалась обоснованной. Как установлено совокупностью исследованных по делу доказательств, руководитель отдела ТО Росздравнадзора по Липецкой области предложила управляющему «Дентал Клаб» помочь исправить выводы эксперта. Взамен женщина просила оказать ей стоматологические услуги безвозмездно. Управляющий частной клиники выразил своё согласие. В дальнейшем в апреле и мае 2019 года федеральный государственный служащий несколько раз посетила клинику «Дентал Клаб» и прошла лечение на общую сумму свыше 40 тысяч рублей. Как установлено приговором суда, руководитель отдела ТО Росздравнадзора по Липецкой области внесла в экспертное заключение свои изменения, смягчив выводы врача-эксперта.

Суд признал 55-летнюю липчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ и назначил ей наказание виде штрафа в размере 700 тысяч рублей в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и наделённые организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах, на срок 3 года.

Суд исключил из объёма обвинения ч.1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) как ошибочно излишне вменённую. Суд пояснил, что подсудимая совершила одно преступление, а именно: получение взятки. Умысел и все дальнейшие действия женщины были направлены именно на получение взятки. Однако органы предварительного следствия ошибочно квалифицировали одни и те же действия как два разных преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд путём подачи апелляционной жалобы

Информация пресс-службы Липецкого областного суда.