Бывшего начальника почтового отделения в Чаплыгинском районе обвиняют в хищении денег

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника сельского отделения почтовой связи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником сельского отделения почтовой связи и используя свое служебное положение, длительное время присваивал вверенные ему денежные средства, полученные в результате реализации товаров и продукции, принадлежащих ФГУП «Почта России», а также товарно-материальные ценности.

В результате работодателю причинен материальный ущерб в общей сумме почти 127 тысяч рублей, что является крупным размером. Похищенные денежные средства фигурант использовал по своему усмотрению. Недостача была выявлена в ходе очередной ревизии.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.