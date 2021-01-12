В Советском районном суде г. Липецка оглашен приговор по уголовному делу, возбужденному по факту хищения должностным лицом МУП «Липецкпассажиртранс» денежных средств организации.

Преступление было выявлено и расследовано УФСБ России по Липецкой области.

Как установлено материалами уголовного дела, в период 2015-2017гг. подсудимый, заведомо зная о том, ООО «ПК «РемонтСервис» не имеет фактической возможности осуществлять ремонт топливного оборудования автобусов МУП «Липецкпассажиртранс», обеспечил заключение с этой организацией соответствующих договоров, после чего получал из организации подложные акты выполненных работ и счета, которые использовал для обналичивания денежных средств МУП «Липецкпассажиртранс», и в дальнейшем обращал денежные средства в свою пользу.

На основании подложных документов с банковского счета муниципального предприятия было необоснованно списано 8 221 150,08 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, не согласившись с размером похищенных средств.

Однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду признать обоснованным предъявленное подсудимому обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Советского района г. Липецка