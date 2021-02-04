Отделом дознания УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего гражданина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Установлено, что в период с августа 2019 года по апрель 2020 года обвиняемый работал в должности водителя грузового автомобиля «Газель» в одной из организаций Левобережного района города Липецка. При трудоустройстве сотруднику на руки была выдана топливная карта для заправки служебного транспортного средства. В конце прошлого года обвиняемый, находясь на продолжительном больничном, принял решение об увольнении из организации. Трудовой договор с сотрудником был расторгнут. Топливную карту, бывший водитель решил не возвращать в организацию, а использовать в личных целях. Так, на протяжении нескольких месяцев после увольнения, злоумышленник, заправляя свой личный автомобиль на АЗС расплачивался топливной картой, принадлежащей его бывшему работодателю. Имущественный вред, причиненный организации, составил свыше 700 литров топлива на общую сумму около 31 тысячи рублей. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.