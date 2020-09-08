C 1 октября пенсии и социальные пособия будут перечисляться на карты «МИР»

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» пенсии и иные социальные выплаты с 1 октября должны перечисляться на карты «Мир». Оформить «Мир» нужно только тем гражданам, которые получают пенсии и социальные выплаты на банковские карты других платежных систем (Visa, MasterCard).

Для тех пенсионеров, которые не пользуются банковскими картами и получают выплаты ПФР на счет банковского вклада (сберкнижку) либо через отделения почтовой связи, полностью сохраняется прежний порядок.

Напомним, переход на национальную платежную систему осуществляется с 2017 года. С этого времени кредитные учреждения сразу производили выдачу пенсионерам карты “МИР” либо выдавали их при истечении срока действия карт других платежных систем. В настоящий момент большинство пенсионеров уже пользуются данной картой. Тем не менее, в Липецкой области еще есть пенсионеры, использующие карты других платежных систем, этим гражданам необходимо заменить их на «МИР».

При смене реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд. Для этого необходимо подать заявление в Личном кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на портале госуслуг www.gosuslugi.ru или направить по почте, также обратиться с заявлением можно в клиентскую службу, ПФР. Если же реквизиты счета остаются прежними, то информировать ПФР о переходе не нужно.

На сегодняшний день в Липецкой области договоры о доставке заключены с 23 банками. С их списком можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».