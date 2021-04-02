В связи с обращениями жителей района ЛТЗ городской департамент транспорта Липецка принял решение о возобновлении работы маршрута №323А с укороченной схемой движения: «3 участок – пл. Клименкова». Согласно ей, от остановки «3 участок» первый рейс маршрута будет отправляться в 06:30, от «пл. Клименкова» – в 06:41. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Оплата проезда будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами и составит 26 рублей при оплате наличными, 21 – при оплате транспортной или банковской картой, 18 – при оплате с помощью карты VISA во время действия акции. При этом для удобства липчан на остановочном пункте «пл. Клименкова» будет предусмотрена возможность бесплатной пересадки с маршрута №323А в автобусы №323 и №378.

– Те же условия будут действительны и при пересадке пассажиров автобусов №323 и №378 на маршрут №323А. При этом воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно только при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения, – отметили в департаменте.