Липецкие журналисты оценили ход реализации нацпроектов в Чаплыгине. В рамках пресс-тура корреспондентам областных СМИ показали, как в муниципалитете возводится здание детской поликлиники и женской консультации, ведётся строительство переправы через реку Становая Ряса и завершается благоустройство городского парка.

Представители средств массовой информации посетили стройплощадку детской поликлиники и женской консультации. Строительство ведётся по нацпроекту «Здравоохранение». Коробка здания полностью готова, завершены и кровельные работы. Сейчас специалисты ведут внутреннюю отделку помещений и облицовку фасада декоративной штукатуркой.

После ввода объекта в эксплуатацию в просторном трехэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров разместятся детское отделение и женская консультация. Согласно проекту, регистратуры для них расположатся на первом этаже, при этом потоки пациентов разделят. Детская поликлиника будет рассчитана на 75 посещений в смену, женская консультация – на 50.

Также журналисты увидели, как в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Чаплыгине ведётся подготовка к реконструкции главной городской переправы – моста через реку Становая Ряса. Проект подразумевает полный разбор моста, поэтому первым этапом стало строительство временной переправы в районе улиц Заречной и Клубной. Здесь подрядчик уже смонтировал опоры и пролёты будущего сооружения и приступил к укладке плит перекрытия. Эти работы выполнены на 50%. Ожидается, что движение по временному мосту будет запущено осенью, после чего специалисты приступят к реконструкции старой переправы. По окончании работ мост будет соответствовать современным требованиям безопасности дорожного движения, а его пропускная способность составит более пяти тысяч автомобилей в сутки.

Завершился пресс-тур посещением городского парка, который преображается благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы здесь находятся на завершающем этапе – обустроены комфортные пешеходные зоны, выполнено озеленение и освещение, смонтированы малые архитектурные формы, видеонаблюдение и две детские площадки: для детей младшего возраста и от 10 до 13лет. Уже в начале сентября гости и жители города смогут посещать обновлённое общественное пространство.

Отметим, что благоустройство города продолжится и в следующем году. Чаплыгин стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимого под эгидой Минстроя России. Муниципалитет получил 70 млн рублей на реализацию проекта преображения площади Октябрьской революции – событийного центра Чаплыгина и одного из любимых мест отдыха жителей. В результате на одной из главных городских площадей появятся качели, выставочные стенды, указатель «Нулевой километр», стенд «Экскурсионный маршрут Чаплыгина», малые архитектурные формы и дополнительное озеленение.

«В регионе большое внимание уделяется развитию муниципалитетов, в том числе в части благоустройства, дорожного строительства и повышения качества медицинских услуг. Эта работа будет продолжена», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.