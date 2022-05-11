Юная представительница Липецкой области отличилась в финале XIV Международной олимпиады по интеллектуальной собственности. Он состоялся на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности, сообщили в управлении образования и науки региона.

Ученица 11 класса школы поселка Рощинский Чаплыгинского района Дарья Лукина достойно выполнила конкурсные испытания, а ее творческая работа называлась «Бренды Липецкой области: анализ и перспективы». В ходе ее защиты школьница с помощью наглядных материалов познакомила жюри с основными брендовыми продуктами Липецкой области. В итоге Дарья стала победителем в специальной номинации «За инициативу продвижения региональных брендов».

Олимпиада состояла из трех туров: онлайн-тестирование по вопросам интеллектуальной собственности, конкурс письменных работ на одну из заданных тем, защита творческих работ и выполнение конкурсного задания. В состязании приняли участие более 3000 конкурсантов из России и зарубежных стран. Международная олимпиада по интеллектуальной собственности входит в перечень олимпиад Министерства просвещения России на 2021/22 учебный год. Высокий результат представительницы Липецкой области достигнут благодаря эффективному функционированию Центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» школы поселка Рощинский Чаплыгинского района. Центр позволяет учащимся совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее способностей и реализации потенциала является одним из главных направлений в работе областной власти», – неоднократно подчеркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.