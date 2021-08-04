Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов «Страна открытий», в котором приняли участие более 25 тысяч школьников России, в том числе из Липецкой области. Его победителями стали 100 школьников из 50 регионов.

Они записывали видео о своем регионе и размещали его на платформе TikTok. В рамках проекта школьники представили региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. В число победителей вошла Ирина Фонякина из Чаплыгина. В номинации «Урбанистика» она представила видеоролик об одной из главных достопримечательностей старинного города – Доме Меншикова. Это памятник истории и архитектуры конца XVII – начала XVIII веков федерального значения. «Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные видеть красоту, готовые самосовершенствоваться и менять мир».

В нынешнем году география конкурса «Страна открытий» охватила всю Россию. Самыми активными оказались подростки из Москвы, Краснодарского, Ставропольского и Приморского краев, республик Удмуртия и Башкортостан, Липецкой, Смоленской, Свердловской и Новгородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашской Республики. Лучшие видеоролики отбирало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие популярные медийные персоны.

15 августа для победителей конкурса организована специальная экскурсия по образовательно-туристическим маршрутам Москвы. А с 16 по 20 августа их ждет главный приз – масштабное путешествие на уникальном детском поезде «РЖД». Вместе с известными блогерами школьники посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару и познакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов.