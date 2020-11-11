Чаплыгинские ракетомоделисты – в числе лучших в стране

Стали известны имена победителей и призёров Всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся в классе моделей ракет S. Организаторами традиционно выступили Федеральный центр технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» и управление образования и науки Липецкой области. Исполнители – Центр дополнительного образования Липецкой области и Федерация ракетомодельного спорта России.

Ежегодно на липецкую землю приезжали увлечённые ракетомоделисты из разных уголков нашей страны. Но в этом году в связи санитарными требованиями олимпиада впервые состоялась в дистанционном формате. Учащиеся из республики Саха (Якутии), Свердловской, Самарской, Московской областей и Москвы представили защиту своих проектов и видео запуска на реализм полёта различных метеорологических, боевых моделей- копий ракет и ракетно-космических аппаратов.

Липецкую область на олимпиаде представили учащиеся Центра дополнительного образования Чаплыгинского района – воспитанники педагога Валерия Пятых. По итогам мероприятия в личном первенстве чаплыгинцы удостоены двух дипломов II и III степени, а в командном первенстве в младшей и старшей возрастной группе они стали серебряными призёрами.

Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся в классе моделей ракет S прошла в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли – 2020».