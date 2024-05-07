Юные чаплыгинцы присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Она проводится ежегодно в преддверии 9 мая. Вместе с дорожными полицейскими учащиеся школы №2 останавливали водителей и вручали им двухцветные ленты – один из символов Победы в Великой Отечественной войне. Также автомобилистам напоминали о правилах безопасного вождения: запрете использования гаджетов за рулём и снижении скорости перед пешеходными переходами.

Акция прошла и в городе Грязи. В ней приняли участие воспитанники детского сада № 8, а также юные инспекторы из муниципального Центра развития творчества детей и юношества. «Подобные патриотические акции помогают поколениями хранить память о подвиге наших предков, вставших на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны и подаривших нам мирную жизнь», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.