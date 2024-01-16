Использование световозвращающих элементов в темное время суток на зимних дорогах активно пропагандируют сотрудники Госавтоинспекции и педагоги в Липецкой области. Так, в чаплыгинской школе № 1 во время встречи автоинспекторов с учениками полицейские подчеркивали, что во время вечерних прогулок и в ранние утренние часы на одежде и аксессуарах у школьников обязательно должны быть закреплены световозвращатели.

«Это поможет школьникам стать заметными, а водителям позволит принять правильное решение, в итоге дети будут избавлены от опасных последствий транспортных аварий», – сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области. Во время встречи автоинспекторы также рассказали, как правильно вести себя на пешеходных переходах и в общественном транспорте. Особенно подчеркнули, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части.

Кроме того, по предложению юных инспекторов движения ученики организовали тематическую акцию, призывающую к применению световозвращающих элементов. В затемненном классе ребята демонстрировали светящуюся надпись «Засветись. Я иду!». А еще чаплыгинские школьники размещают подобные призывы в социальных сетях, чтобы сверстники их услышали и смогли защитить себя от дорожных аварий.