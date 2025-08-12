Чаплыгинские студенты получили награду чемпионата России по пахоте

Студенты Чаплыгинского аграрного колледжа Виталий Васильев и Данил Данилов получили награду «Почетный дебют» на 12 Открытом чемпионате России по пахоте. Соревнования проходили во Всеволожском районе Ленинградской области. За звание лучшего боролись 55 участников из 39 субъектов РФ и четыре зарубежных команды.

Механизаторы демонстрировали мастерство обработки почвы и управления трактором. Каждый из них за три часа должен был обработать свой участок. Оценивались не только скорость, но и качество вспашки, ровность борозд и соблюдение агротехнических требований. Цель чемпионата – популяризация аграрных профессий, а также привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве.

«Ребята – молодцы! Еще студенты, а не побоялись выступить на всероссийских соревнованиях: показали свои умения, сравнили свой уровень подготовки с другими участниками. Уверен, этот опыт мотивирует их продолжить совершенствовать свои навыки в выбранной профессии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.