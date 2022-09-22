Городской парк в Чаплыгине благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В главном парке города появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы, а также новое освещение и современные системы видеонаблюдения.

«В регионе большое внимание уделяется развитию муниципалитетов, в том числе в части благоустройства, дорожного строительства и повышения качества медицинских услуг. Эта работа будет продолжена», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благоустройство общественных пространств в Чаплыгине продолжится. В 2023 году преобразится площадь Октябрьской революции – событийный центр города и одно из любимых мест отдыха жителей. На реализацию проекта муниципалитет получил грант из федерального бюджета за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимого под эгидой Минстроя России. В результате на одной из главных городских площадей появятся качели, выставочные стенды, указатель «Нулевой километр», стенд «Экскурсионный маршрут Чаплыгина», малые архитектурные формы и дополнительное озеленение.

В число победителей Всероссийского конкурса также вошли проекты благоустройства общественных пространств в Лебедяни, Задонске и Усмани. Наравне с Чаплыгином они получат гранты в размере 70 млн рублей на преображение Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни, набережной в Усмани и пространства возле реки Тешевка в Задонске.