Городской парк Чаплыгина стал лауреатом Всероссийской премии «Парки России – 2024» в номинации для городов с населением от 5 до 25 тысяч жителей. В ходе конкурса жюри оценивало общее состояние парков, инфраструктуру, архитектурные объекты, работу с гостями – всё то, что делает эти территориями точками притяжения местных жителей и туристов.

Всего за несколько лет чаплыгинский парк из старомодного пространства с устаревшими детскими площадками и аттракционами превратился в современную уютную зону отдыха. Преображение главного городского парка началось благодаря участию в национальном проекте «Жильё и городская среда». В 2021 году здесь убрали старые аттракционы и качели, а вместо разбитого асфальта уложили тротуарную плитку и резиновое покрытие на игровых зонах. Установили новые малые архитектурные формы, современное детское игровое оборудование, обустроили лестничный спуск с пандусом. В 2021 году парк стал не только участником первого Всероссийского голосования за благоустройство, но и его абсолютным победителем. Тогда за его преображение высказалось почти четыре тысячи чаплыгинцев.

В 2022 году в парке появились прогулочные зоны, арки и качели с подсветкой, малые архитектурные формы и новое освещение. Для безопасности отдыхающих установили современные системы видеонаблюдения. В 2023 году общее преображение дополнила входная группа. В этом году преображение затронет уже другую часть Чаплыгина. В городе обновят сквер на улице Льва Толстого.

«Совсем недавно все города нашего региона были признаны комфортными для жизни. За последние несколько лет проделана большая работа в части благоустройства, ремонта дорог, обновления социальных учреждений. Особенно ценно, что в этих преобразованиях участвуют жители – в первую очередь мы спрашиваем их мнение, их пожелания и в соответствии с этим меняем наши города и сёла», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.