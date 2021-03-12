Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством).

По версии следствия, 26 января 2021 года инспектор ДПС, будучи при исполнении служебных обязанностей, в результате вымогательства взятки за непривлечение к ответственности водителя грузовика, совершившего административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), получил от нарушителя 30 тысяч рублей.

За незаконное денежное вознаграждение сотрудник полиции отпустил нарушителя без составления соответствующего протокола об административном правонарушении.

Вину в совершении коррупционного преступления подозреваемый не признал. При обыске в салоне его автомобиля обнаружена часть полученной суммы взятки, спрятанная в пачку из-под сигарет. Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшегосбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой сотруднику полиции статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.