В марте прошлого года 27-летний житель Чалыгинского района Липецкой области в одной из социальных сетей, в группе, специализирующейся на торговле подержанными автозапчастями, выложил объявление о продаже выхлопной системы для иномарки. Цену продавец назначил в 7 000 рублей. На объявление откликнулся мужчина. После недолгой переписки, продавец убедил покупателя в том, что он направил запчасть по указанному адресу с помощью транспортной компании, предъявив ему фото поддельной квитанции об отправке. Поверив, покупатель перевел 6950 тысяч рублей на счет злоумышленнику, которыми тот распорядился по своему усмотрению, а обещанная выхлопная система до покупателя так и не дошла. Таким же образом в мае мужчина «продал» другим клиентам фары за 6300 рублей и 4695 рублей, фаркоп за 4400 рублей, два двигателя за 10000 и за 20500 рублей, не забыв включить в сумму доставку.

Этими эпизодами преступная деятельность обвиняемого не ограничилась. Как оказалось, «предприимчивый» мужчина, пообещав отремонтировать дом, купить и установить сантехнику и бытовую технику в период с марта по июнь 2022 года «выудил» у 52-летней жительницы Чаплыгинского района более 160 000 рублей и золотые серьги стоимостью около 12 000 рублей. В эту же сумму вошли 32000 рублей, которые злоумышленник попросил у женщины для оплаты «дорогого лечения сына своей бывшей жены». А после сообщил сердобольной чаплыгинке о том, что нуждается в деньгах, потому что его беременную жену положили «на сохранение» в больницу и последовательно в период времени с июля по август 2021 года оформил на ее имя три кредита на общую сумму более 88 000 рублей. Все кредиты женщине в дальнейшем пришлось выплачивать самостоятельно. Кроме того, злоумышленник сдал на скупку два пластиковых окна стоимостью более 5000 рублей, переданные ему хозяйкой дома на хранение, а также ее плазменный телевизор, который дама одолжила ему на время, ущерб составил более 11000 рублей. В январе 2022 года «великий комбинатор» сообщил женщине, что у него проблемы с законом и нужны денежные средства в сумме 20 000 рублей для оплаты услуг адвоката. На этот раз женщина ответила жестким отказом. Тогда чаплыгинец попросил ее дать ему ноутбук для того, чтобы повысить его производительность путем создания облачного хранилища и шуруповёрт, чтобы демонтировать и вернуть пластиковые окна. Женщина снова поверила злоумышленнику и лишилась техники стоимостью 19200 рублей. Из-за такого сомнительного знакомства женщина, в общей сложности, потеряла более 280000 рублей. Лишь после этого, в 2022 году она написала заявление в полицию.

О беременной жене злоумышленник рассказал и своему знакомому, у которого попросил в долг 14500 рублей. Деньги чаплыгинский «Остап Бендер» так и не вернул.

В ноябре 2021 года обвиняемый снова «отличился». Как полагает следствие, мужчина, находясь в съемной квартире в городе Липецке, злоумышленник совершил тайное хищение золотых изделий из сумки его 25-летней возлюбленной, которые впоследствии сдал в ювелирный магазин, за что получил более 22000 рублей. Чуть позже, уже в Чаплыгине, у той же девушки он, предположительно, дважды похитил золотые украшения – кольца и кулоны, которые сдал в ломбард, получив за них более 10000 рублей. Почувствовав неладное, «дама сердца» забила тревогу и предъявила претензию возлюбленному. Тот, в свою очередь, пригрозил убить ее утюгом. Это стало последней каплей в отношениях, и девушка обратилась в полицию.

Также жертвой злоумышленника стала еще одна 33-летняя жительница города Чаплыгина, с которой он состоял в дружеских отношениях. Однажды мужчина сообщил подруге, что он обучается в одном из московских ВУЗов и для оплаты обучения ему необходимо 37000 рублей, которые та сняла со своей карты в банкомате и передала злоумышленнику. Через пару дней он пожаловался ей, что якобы заболел коронавирусной инфекцией и ему нужны деньги для оплаты лечения. Пожалев молодого человека, 33-летняя чаплыгинка передала ему 30000 рублей наличными. Еще через день «Остап» пожаловался девушке, что лежит в больнице и ему снова нужны деньги. Когда та ответила, что финансы кончились, мужчина предложил оформить кредит на сумму 57000 рублей, в дальнейшем завладев деньгами потерпевшей. Затем таким же способом под различными предлогами «великий комбинатор» «выудил» у доверчивой женщины еще 238 000 кредитных рублей. Таким образом, лишившись более 360 тысяч рублей, потерпевшая обратилась в полицию.

На данный момент СЧ СУ УМВД России по Липецкой области злоумышленнику предъявлены обвинения по 21 уголовному делу, включающему мошенничества, кражи и угрозу убийством, все они объединены в одно производство. В ближайшее время «великий комбинатор» предстанет перед судом.