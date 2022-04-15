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В Чаплыгинском лесничестве в Липецкой области прошла акция «Сад Памяти», в которой приняли участие 73 человека — сотрудники лесничества, студенты-волонтеры аграрного колледжа, глава Урусовского сельского поселения Михаил Рогачев, и.о. главы Чаплыгинского муниципального района Роман Жидких, его заместители Сергей Жихорев и Дмитрий Сладков, редакция газеты «Раненбургский вестник».

Посадка проводилась ручным и механизированным способом на площадь 44 га с размещением четыре тысячи штук на гектар. Посадочный материал использовали свой — выращенный и заготовленный в Дубовском лесном питомнике.

Всего посадили 176 тысяч деревьев: — 88 тысяч двухлетних сеянцев сосны, березы — 70,4 тысяч, ясеня обыкновенного —17,6 тысяч.

Акция «Сад Памяти» проводится на территории Липецкой области с 14 по 21 апреля, за неделю будет высажено не менее 1 276 350 деревьев на площади 312 гектаров.