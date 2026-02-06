На мероприятие, посвященное 82-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подготовленное активистами военно-патриотического клуба «Наследие» лицея №1 п. Добринка, пришли участники специальной военной операции К. Востриков и И. Сергеев, а также члены Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Добринского округа.

Его провели члены клуба «Наследие» лицея №1 п. Добринка совместно с представителями Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Добринского округа.

Посвящалось это мероприятие знаменательной дате — 82-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Казалось бы, за более чем восемь десятилетий всё сказано о тех событиях. Ведь из года в год в день 27 января в лицее проходят торжественные линейки, встречи, часы памяти и многие-многие другие мероприятия, на которых дети вместе с учителями страница за страницей перелистывают историю тех страшных 872 дней блокады.

И все-таки каждый раз педагоги стремятся указать на новые подходы к оценке событий тех давних, ставших уже историческими событий. Событий, проходивших с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Неизменным остается одно: сделать так, чтобы все школьники — от мала до велика — знали историю нашего многонационального государства, гордились ею и не забывали, какой ценой завоевано благополучное и счастливое детство, возможность жить и работать, воплощая свои самые заветные мечты и устремления.

Об этом говорила директор лицея Т.М. Селиванова, открывая час исторической памяти «Непокоренному Ленинграду посвящается…».

На этот раз в актовый зал пришли самые юные «наследники» — ученики 2-4 классов. Но дети не были пассивными зрителями происходящего действа. Руководитель клуба А.М. Климентова вовлекла каждого в подготовку и проведение мероприятия.

А тон ему задали старшеклассники. Валерия Устинова, Дмитрий Данковцев, Илья Черникин, Денис Котков, Арсений Болдин, Тимофей Рудаков уже давно стали основными помощниками Аллы Михайловны. Они артистично декламируют стихи, эмоционально рассказывают об освещаемых событиях. Делают это настолько искренне и сердечно, что в зале не остается равнодушных.

Вот и на этот раз у многих на глазах стояли слезы, когда старшеклассники говорили о стойкой ленинградской девочке Тане Савичевой, единственной выжившей из всей ее большой семьи во время осады города, о 125-граммовых кусочках блокадного хлеба, выдаваемого каждому ленинградцу на сутки, о Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, прозвучавшей над осажденным городом как набат в августе 42-го и ставшей музыкальным символом стойкости и мужества его защитников.

Мурашки по телу и слезы на глазах…

Разве вправе мы, потомки тех многих сотен тысяч ленинградцев (по официальным данным их было от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек), погибших от голода и холода, при бомбежках и обстрелах, от истощения и болезней, но непокоренных, не сдавших свой город на растерзание врагу, забывать его историю?!

Она коснулась и нас, добринцев. Присутствовавшая на мероприятии член общественной организации ветеранов Г.Н. Рукина поделилась с ребятами воспоминаниями о своей тете Евдокии Дмитриевне Быковой, которая, будучи подростком, оказалась в блокадном Ленинграде. Ей тогда повезло: изможденную девочку смогли вывезти из города. Оказавшись в Талицком Чамлыке, где жили родственники, постепенно вернулась к нормальной жизни.

— Ее рассказы об ужасах, которые пришлось пережить, не оставляли меня равнодушной, — поделилась с ребятами своими воспоминаниями Галина Николаевна. — Я даже не могла сдерживать слезы, слушая о том, как жила она в осажденном городе, как выхаживали ее с подружкой (тоже блокадницей), когда они оказались в Талицком, кормя с чайной ложечки и ограничивая в еде, как однажды, оказавшись дома без присмотра взрослых, девочки набросились на пищу и чуть ни умерли (нельзя было им много кушать).

А Т.П. Пономаренко, тоже член общественной организации ветеранов, принимавшая участие в часе исторической памяти, рассказала о тех ощущениях, которые испытали ее воспитанники (Татьяна Петровна — педагог-историк, краевед) во время первой экскурсии в Ленинград:

— Была зима, мороз — за 40 градусов, как и в 1941-м. Мы пришли на Пискаревское мемориальное кладбище. Надо видеть, ребята, это место: 26 гектаров (!) — одни захоронения. 186 братских могил, большинство из которых — безымянные. Здесь покоятся жертвы блокадного Ленинграда и воины Ленинградского фронта. Не только я, но и мои тогдашние воспитанники (сегодня они вполне взрослые состоявшиеся люди) поныне помнят те внезапно накрывшие нас чувства боли, горечи, сострадания. Я уверена, что и вы, сегодняшние дети, не вырастете безучастными и равнодушными. Всю правду о войне, даже самую горькую, важно помнить, чтобы не допустить повторения.

Т.П. Пономаренко, некоторое время прожившая в Мариуполе и проработавшая в одной из городских школ, поделилась с участниками мероприятия еще одной своею болью:

— В прошлом году я вновь оказалась в этом городе. Ребята, его не узнать. Некогда красивый, зеленый, он явился моему взору опустошенным и разрушенным. На месте 9-этажного дома, в котором я жила когда-то, — огромная воронка от снаряда. Вот что сделали теперь уже современные фашисты… Разве это можно забыть и простить?

Пришедшие на час исторической памяти участники специальной военной операции Кирилл Востриков и Илья Сергеев были едины во мнении:

— Нужно знать историю Великой Отечественной войны и помнить ее. Любая дата, а тем более такая горькая как период блокады Ленинграда — это не только числа в календаре. Это судьбы людей, заплативших за свободу самой высокой ценой — ценой жизни. Сейчас наши ребята, освобождая от нацистов российские земли, тоже дорого платят за каждый ее метр. Мы благодарны им за это. И верим: наша победа близка.

Состоявшееся военно-патриотическое мероприятие прошло на едином дыхании. Каждый присутствовавший почувствовал себя вовлеченным в атмосферу событий тех 872 блокадных дней.

Этому способствовали не только выступления участников часа исторической памяти, но и соответствующее оформление актового зала, использование исторических видеодокументов, демонстрируемых с большого экрана. В гости к ребятам пришел участник художественной самодеятельности районного Дома культуры Сергей Верзилин, в чьем исполнении прозвучала песня И. Шварца и В. Коростылева «Ленинградские мальчишки» — воспоминание о стойкости детей-героев, которые внесли свою лепту в Победу. Мероприятие сопровождали скрипачи оркестра под управлением педагога Добринской школы искусств Л.Г. Алексеевой. Звучали и стихи о войне. Одно из них, автором которого является Галина Рукина, чей сын не первый год находится в зоне проведения СВО, публикуем сегодня.

Председатель районной организации ветеранов, главный редактор «Добринских вестей» Т.В. Шигина, закрывая час исторической памяти «Непокоренному Ленинграду посвящается…», подчеркнула важность состоявшегося патриотического мероприятия:

— Это нужно каждому из нас: и взрослым, и детям. Мы должны знать историю своей страны, помнить ратные подвиги нашего великого многонационального народа, дорогой ценой заплатившего за свободу и независимость Родины, и продолжающего бороться за мир и справедливость.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО,

член районной общественной организации ветеранов.

Фото автора и Т. Шигиной.

Где-то там, на дорогах войны,

Твоё сердце томится о мире.

Мать тревожные видит сны:

Сын ее защищает Россию.

Ты земли православной солдат,

Над тобой сонмы верных побед.

И молитва моя, как набат,

Не дает тебе сникнуть от бед.

Доползи, долети, дотерпи,

Чтобы враг не осилил тебя.

По-другому никак на Руси.

Лишь в сраженьях победа тверда.

Галина РУКИНА.

Январь 2026 года.