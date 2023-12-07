Внесены изменения в основания для назначения единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Корректировка проведена Правительством РФ. В частности, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты, и уточнены правила учета заработка самозанятых родителей.

Начиная с декабря, при назначении пособия больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

У родителя, для которого единственный источник заработка – это деятельность в статусе самозанятого, право на единое пособие возникнет при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо если самозанятость является дополнительным источником заработка.

Кроме того, внесены изменения по порядку учета алиментов при назначении единого пособия, а также доходов от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученных в период обучения в образовательных организациях, которые вступят в силу с июня следующего года.

«Поддержка семей с детьми – важная задача, которая помогает улучшить демографическую ситуацию. Социальные меры в стране и в Липецкой области в частности регулярно пересматриваются и дополняются в соответствии с текущей ситуацией», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.