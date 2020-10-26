Часть липецких школ ушли на каникулы, в 32 классах – дистанционка

С 26 октября на каникулы ушли все учащиеся трёх школ Липецка: №32, №59, №61, а также первые классы в школе №1, 1-7 классы в школе №14 и 5-7 классы в 29-й школе.

Также на каникулах остаются школы №42 и 63.

Со среды на плановые каникулы уйдут ещё и учащиеся 8-11 классов школы № 29.

Возможностью уйти на каникулы на неделю раньше, не с 31, а с 26 октября, могли воспользоваться школы города, работающие по четвертям, в отдельных классах которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

– Это позволит разобщить коллективы учащихся и сократить количество контактов, – отметила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Ещё одна мера профилактики – перевод на дистанционное обучение классов, в которых 20% и более учащихся заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным на 26 октября, болеют 4,6% об общего числа учащихся и 18,1% педагогов, в онлайн-формате учатся 32 класса 29 школ.

– Классы переходят на недельный карантин. Если за это время ситуация улучшается, ребята возвращаются к учёбе в очном режиме. Если нет — продолжают занятия на дистанционке. Это требование главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, – подчеркнула Светлана Бедрова.

Стоит отметить, что в детских садах областного центра эпидситуация стабильная. Здесь строго следят за соблюдением требований профилактики и уровнем заболеваемости. Пока поводов для беспокойства и принятия жёстких мер нет. Все учреждения работают в штатном режиме.