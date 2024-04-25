Отделение СФР по Липецкой области информирует жителей региона о том, что в мае часть социальных выплат и пенсий поступит досрочно. Изменения коснутся мер поддержки, даты доставки которых выпадают на праздничные или выходные дни.

3 мая на банковские карты липчан поступят:

— ежемесячные выплаты из средств материнского капитала (вместо 5 числа);

— пенсии за 4 число;

— единое пособие за апрель;

— пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

— выплаты на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

8 мая липчане получат:

— пособие на детей до 1,5 лет (для работающих родителей);

— пенсии через кредитные учреждения за 11 число.

Выплаты зачисляются на счет в течение всего дня. Если средства не поступили утром, необходимо дождаться перечисления до конца дня.

Жителям Липецкой области, которые получают пособия и пенсии через «Почту России», средства поступят с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. В эти же дни приходят единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка.