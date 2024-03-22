Областная научно-практическая конференция «Мой бизнес. Актуальные вопросы оказания медицинской помощи» объединила более 30 медицинских компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства региона и порядка 120 сотрудников. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Липецкой области.

«Популяризация медицинского направления в предпринимательстве оказывает прямое воздействие на уровень услуг, оказываемых в государственных медучреждениях. А мы заинтересованы в том, чтобы жители региона получали только качественное сопровождение и были довольны работой нашего здравоохранения», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Эксперты обсудили с предпринимателями вопросы неотложных состояний во врачебной практике, юридической безопасности врача, постковидных реалий. Разобрали кейсы МРТ в практике врачей терапевтических специальностей, коммуникации «врач – пациент», а также провели мастер-класс по оказанию первой помощи.

В регионе действует рабочая группа по медицине при координационном Совете по развитию МСП при губернаторе Игоре Артамонове. Всего создано 18 рабочих групп. Их задачами является рассмотрение наиболее актуальных вопросов развития МСП, организация взаимодействия между общественными и предпринимательскими структурами, анализ предложений и решение возникших проблем. Подобные конференции дают возможность услышать запросы и проблемы и помочь бизнесменам услугами центра «Мой бизнес».

Мероприятие проведено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.