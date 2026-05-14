Чат-бот Кадрового центра «Работа России» дал больше 1000 ответов липчанам за месяц

Свыше 1000 ответов дал чат-бот Кадрового центра «Работа России» Липецкой области в мессенджере МАКС спустя чуть более месяца после запуска. С его помощью сотни людей получили своевременную и точную помощь в режиме реального времени.

Бот оперативно отвечает на десятки запросов: как составить резюме, которое заметят работодатели; как подготовиться к собеседованию и что говорить о пробелах в карьере; кому полагается пособие по безработице; есть ли программы поддержки для женщин, участников СВО, людей с инвалидностью. Бот работает круглосуточно, без выходных и перерывов. Он даёт чёткие, проверенные ответы и не требует личных данных – вся информация носит общий характер и соответствует действующему законодательству.

«Чат-бот помогает быстро разобраться в базовых вопросах и стандартных ситуациях. Если остаются неясные моменты или требуются индивидуальные рекомендации – тогда проконсультируют специалисты. Такая схема довольно эффективна и способна обработать большое количество запросов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подбор конкретных вакансий по-прежнему осуществляется на портале trudvsem.ru или при личном обращении в Кадровый центр. Телефон для связи: 8(4742)37-02-37.