В Липецке сотрудники департаментов развития территории и ЖКХ продолжают еженедельные проверки уборки дворов. Сегодня, 18 марта, специалисты профильных ведомств вышли в очередной рейд для тотального мониторинга. Помимо состояния придомовых участков, они отмечали составляющие качественной работы управляющей компании.

Один из адресов проверки — двор дома №37/1 на улице Терешковой. Этот МКД обслуживает УК «Парус», также сами жители создали территориальное общественное самоуправление. Представители департаментов прошли с чек-листами по участку. Нареканий у них не оказалось: дорожки посыпаны песком, на подъездах есть таблички с контактными данными управляющей компании, создан общедомовой чат.

По словам представителя управляющей компании Бориса Мамонова, справиться с работой во время обильных снегопадов им помогала командная работа, а также налаженная связь с жителями. Благодаря общедомовым чатам, люди заблаговременно получали информацию о предстоящей расчистке и убирали свои автомобили с парковок.

Жители подчеркивают: поддерживать порядок нужно не только обслуживающей организации, но и самим людям. Иначе взаимопонимания — как и чистоты во дворе — не добиться.

— В 2019 году мы создали ТОС, чтобы улучшить территорию у дома. До этого были проблемы и с уборкой, и благоустройством. Сейчас мы работаем совместно с УК. Расчистка делается постоянно, посыпка дорожек песком. Как вешают объявления — мы сразу же убираем машины с парковок. Также был сделан текущий ремонт, оборудована детская площадка. В планах – облагородить забор, разбить клумбы, поставить спортивные тренажеры во дворе. Будем вместе с УК всё делать, — подчеркнул председатель ТОСа «Улица Терешковой 37/1» Александр Корчагин.

Отметим, что на этот двор за зиму не было жалоб от жителей. По словам представителей профильного департамента, это можно связать и с добросовестностью УК, и с неравнодушием самих горожан.

— Здесь люди знают свои права — наличие старшего по дому положительно влияет на работу управляющей компании. Чтобы наладить взаимоотношения с УК, жителям нужно быть активнее, выбирать старшего, создавать ТОС, — резюмировала начальник управления Советским округом Любовь Райдер.

Стоит отметить, что подобные проверки во всех микрорайонах областного центра продолжатся. В случае плохой работы УК жители могут пожаловаться на недостатки по телефону Единой диспетчерской службы — 8-(800)450-48-48.