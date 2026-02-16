Чего хочет молодежь? Об этом спросили у самих добринских школьников

В Добринской центральной библиотеке министр молодёжной политики Липецкой области Дарья Болотина и глава Добринского округа Александр Пасынков встретились с учащимися старших классов школ поселка, представителями местного отделения «Движения Первых», а также с работающей молодёжью.

Тема разговора звучала так: «Чего хочет современная молодёжь?».

Приглашённые с удовольствием высказывали свои предложения интересного проведения досуга. Предлагали самые разнообразные варианты отдыха.

Как отметила Дарья Васильевна, в Добринской библиотеке созданы все условия для интересного отдыха молодёжи, но и предложения от старшеклассников заслуживают внимания.

Школьники предлагали расширить зоны бесплатного Wi-Fi, в том числе в других общественных местах Добринки, создать компьютерный клуб и тому подобное.

Почётные гости вместе с молодёжью побывали в различных локациях библиотеки, где представители молодого поколения озвучили свои идеи.

— Что ж, — сказала в конце встречи Д.В. Болотина, — задумок у добринской молодёжи много. Будем вместе думать, как привлечь их в различные, уже созданные локации.