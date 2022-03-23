Как повысить уровень комфорта в Липецке и привлечь в город молодёжь? Какие пространства необходимо преобразить и чего не хватает областному центру? На эти и другие вопросы искали ответы молодёжные лидеры, студенты вузов и ссузов в рамках семинара по обсуждению проекта мастер-плана «Липовка – Воронеж». Мероприятие оказалось настолько востребованным и интересным, что продлилось 5,5 часов вместо запланированных двух.

Как известно, 19 марта, в Мастерской городских экспертов будущее центральной части Липецка обсудили профильные специалисты. Они размышляли, на что обратить внимание при развитии города и как сделать территории доступнее. Предложили исследовать Липовку вместе с Каменным Логом, создать пешеходную набережную, а также отметили, что вдоль реки Воронеж нужно благоустроить маршрут от Манежа к Центральному пляжу, необходимо развивать исторический квартал, в который включены улицы Фрунзе, Первомайская, Октябрьская и другие, наполнить новыми смыслами некоторые территории, создать пространства для молодёжи и бизнеса.

— На семинарах ищем ответы на вопросы, исследуем запросы горожан, выясняем, чего не хватает, что мешает и что нужно создать. Понимаем, что проблемы есть, их немало. Однако для нас сложности – это возможности. Будем их использовать. Надеюсь на плодотворную работу, — поприветствовала собравшихся глава города Евгения Уваркина.

Участники фокус-группы разделились на шесть команд, обсудили, что нужно сделать в областном центре для молодёжи. После бурных дискуссий и жарких споров ребята предложили ответы на вопросы: какие пространства важны, что и как нужно развивать. Каждая группа представила свои идеи и аргументировала их.

Одно из основных направлений по итогам встречи – развитие исторического квартала. По мнению липчан, сейчас в нём не хватает экскурсионного маршрута с QR-кодами, которые могли бы рассказать об интересных фактах. Также дамбу в районе «Метро» и Верхний парк могла бы соединить экотропа, а от торгового центра «L`city» горожане хотят беспрепятственно проходить к территории Петровского рынка. Кроме того, в областном центре нужны различные виды шеринга – автомобильный, велосипедный, самокатный, Цветочный сквер на Скороходова нуждается в освещении, а потенциал санатория «Липецк» — в раскрытии. На базе «Динамо» предложили развивать спортивную инфраструктуру – установить тренажёры, открыть фитнес-зал, оборудовать площадки для игр в баскетбол и волейбол. Кроме того, липчане мечтают об аквапарке и канатной дороге от Верхнего парка к Зелёному острову. Инициативы участников семинара комментировала Евгения Уваркина. Мэр Липецка подчеркнула, что такие встречи позволяют лучше понять запросы жителей и проработать возможности их осуществления.

— Благодарю каждого за активное участие. Вы обратили внимание на важные моменты, которые стоит учитывать, оценили предложения и подсказали, в каком направлении двигаться. Создадим общий чат, в котором будем обсуждать инициативы. Впрочем, начать преображение Липецка мы с вами можем уже сейчас – продолжим проводить субботники и плоггинг-забеги, — отметила Евгения Уваркина.

— Мы разрабатываем мастер-план методом соучаствующего проектирования – на каждом этапе хотим слышать мнение жителей. Сегодняшний семинар доказывает, что направление развития выбрано верно. Это потрясающе – как вы – липчане – чувствуете и любите свой город. Будем стараться учесть все замечания и пожелания в документе, — подытожила партнёр «Проектной группы 8» Надежда Снигирёва.

Как известно, мастер-план «Липовка – Воронеж» – стратегия пространственного развития центральной части Липецка. Над ним работает команда экспертов – Фонд ДОМ.РФ, «Проектная группа 8», специалисты «Гильдии ландшафтных инженеров». Сейчас в областном центре идёт серия мероприятий, результаты которой станут основой для «открытого» задания для разработки мастер-плана. На сайте липовка-воронеж.рф проходит опрос «Сердце Липецка». Также здесь есть интерактивная карта, где любой может оставить свои замечания и предложения, также 26 марта состоится семинар «Будущее городских рек», на котором липчане выскажут свои предложения экспертам.