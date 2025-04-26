Человек и Профессионал с большой буквы

Заслуженный работник культуры РФ Георгий Михайлович АСЛАМОВ отмечает 85-летний юбилей

26 апреля 2025 года большой юбилей у заслуженного работника культуры РФ Георгия Михайловича Асламова, внёсшего огромный вклад в развитие хорового искусства Добринского края. Имя Г.М. Асламова неоднократно было занесено на районную Доску почёта «Лучшие люди Добринского района». Георгий Асламов руководил народным хором РДК более 40 лет. Что это? Счастливая судьба, талант, признание? Да, и то, и другое, и третье. И, конечно, огромный каждодневный труд.

Участники и зрители помнят до сих пор, как открывается занавес и в зрительный зал взволнованно и торжественно плывут слова ведущего: «Выступает неоднократный лауреат и дипломант Всероссийских смотров художественной самодеятельности — народный хор Добринского районного Дома культуры, руководитель — заслуженный работник культуры РФ Георгий Асламов». И слова тонули в аплодисментах зрителей.

Народный хор РДК был неотъемлемой частью культуры нашего края. Истинными любителями народной песни, настоящими энтузиастами хорового пения можно назвать многих участников хорового кружка, руководителем которого с 1964 года стал работать выпускник Московского института культуры Георгий Михайлович Асламов, приехавший в наш район по распределению.

Не сразу пришло признание. Имея за плечами определенный опыт работы в самодеятельных коллективах, грамотный и умелый руководитель Г.М. Асламов немало поработал. И только благодаря Владимиру и Виктору Комаровым, Валентине Ходыкиной, Юрию Буданцеву, Надежде Комаровой, Валерию Лысенко, Всеволоду Кутузову, Светлане Дмитриевой, Анатолию Мезенину, Петру Лазареву, Алексею Иванникову, которые были для него надежной опорой, многое удалось. Большую поддержку руководителю и всему коллективу оказывал Михаил Михайлович Никешин, работавший в то время заведующим отделом культуры. Он наряду с другими был одним из первых участников кружка и большим энтузиастом народной музыки.

Шло время. Приходили новые люди. Повышались требования к самодеятельным артистам, росло и их исполнительское ремесло. Песни звучали все слаженнее. Сначала они исполнялись на два голоса, затем появилось трехголосие. Когда из кружка сложился хоровой коллектив, произведения исполнялись уже на три-четыре голоса, вводились варианты многоголосого исполнения. Участники хора держались на репетициях смелее, стали проявлять больше инициативы, предлагая включить в репертуар свои любимые песни, частушки. Через полгода после регулярных репетиций хор выступил на добринской сцене.

Хорошая песня в исполнении хора прославляла наш край не только у себя на Родине, но и далеко за его пределами. Были частые поездки не только по своему району, но и в населённые пункты Усманского и Мордовского районов, где зрители тепло встречали самодеятельных артистов из Добринки.

В 1958-1961 годах по примеру хора Новолипецких металлургов были созданы хоры в Усманском и Задонском Домах культуры, которым в 1964 году было присвоено звание «народный». Добринцы тоже мечтали о том времени, когда их исполнительское мастерство приблизится к уровню этих коллективов. А в том, что это возможно, все были уверены, ведь занимались с большим старанием и энтузиазмом.

В 1967 году был объявлен Всесоюзный смотр художественной самодеятельности. И вот выступление на областной сцене. Оно прошло успешно. За заслуги в развитии хорового искусства и успехи в эстетическом воспитании трудящихся самодеятельному хору Добринского РДК было присвоено звание народного. Это звание ко многому обязывало. Коллектив продолжал упорно работать над повышением своего исполнительского мастерства, и в 1973 году в г. Липецке он получил диплом I степени на Всероссийском смотре сельской художественной самодеятельности, а на следующем этапе смотра — зональном в г. Воронеже хор и солисты Владимир и Виктор Комаровы стали лауреатами Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности.

В 1973 году руководителю Добринского народного хора Г.М. Асламову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Впоследствии коллективу неоднократно присуждались дипломы областных смотров художественной самодеятельности, успешно проходили концерты на подтверждение очередного звания «Народный».

В 1982 году участники хора побывали в Винницкой области на Украине, в гостях у тружеников Бершадского района. Многолетнюю дружбу поддерживал хор с шефами — коллективом Липецкого завода железобетонных изделий, неоднократно выезжая к ним с концертами.

В последние годы народный хор РДК был постоянным участником областных и Всероссийских фестивалей имени А.П. Мистюкова, проходивших в г. Липецке, фестиваля самодеятельного творчества «Дни культуры городов и районов области», областного конкурса по организации досуга населения и развитию народного творчества и других.

Выступления народного хора всегда сопровождала танцевальная группа. Большую помощь работе хора и танцевальной группе, солистов и ансамблей оказывал концертмейстер Петр Стрельников, работавший художественным руководителем районного Дома культуры.

При хоре также была создана оркестровая группа под руководством А.Д. Теряева. В сопровождении оркестра народных инструментов программа концертов всегда смотрелась ярче и выразительнее.

Большинство участников хора много лет не мыслили жизни без коллектива. Среди тех, кто наиболее был предан хору, – бывшие преподаватели музыкальной школы Т.И. Асламова и Г.Н. Зотова, работники культуры А.А. Ходыкин, Т.В. Незнамова, Т.В. Долматова, Г.А. Малушкина, Т.В. Строкова, Н.В. Лысенко, Ю.С. Фефелова, Ю.Н. Середина, М.Н. Комарова, Т.А. Иноземцева, супруги Зверевы и многие другие.



Бережное, вдумчивое отношение к народной песне позволило руководителю Георгию Михайловичу и всему коллективу показать слушателям все богатство и разнообразие народной песни. Г.М. Асламов с любовью относился к ней. И своей любовью он заражал всякого, кто попадал в поле притяжения. И в том, что народный хор так долго действовал при РДК, не потеряв традиций народного пения, большая заслуга его бессменного и единственного руководителя. Радостный колорит программы, мастерство артистов всегда создавали праздничное настроение, веселое и красочное зрелище. Песни «Русь» и «Хлеб — всему голова» звучали широко и величественно. Народный хор Добринского района в «табели о рангах» стоял рядом со знаменитым хором имени Андрея Мистюкова. Такую оценку хору дали на одном из отчетных концертов в г. Липецке в рамках фестиваля самодеятельного творчества городов и районов области.

Мы, работники культуры, от всей души поздравляем своего коллегу Георгия Михайловича Асламова с юбилеем и желаем крепкого здоровья, радостного настроения, огромного человеческого счастья.

Надежда ВОЛКОВА, зав. ОМО МБУК «Добринская ЦКС».