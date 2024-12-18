ВСЮ ЖИЗНЬ — НА СЦЕНЕ

Добринская общественная организация Всероссийского общества инвалидов насчитывает в своих рядах около 800 человек. Среди них много творческих людей.

Сегодня хочу рассказать об одном талантливом человеке, который так многогранен, что трудно найти хобби, которым бы он ни занимался. Это заслуженный работник культуры Петр Игнатьевич Стрельников. Вряд ли в нашем поселке есть человек, который его не знал бы. Помнит его старшее поколение всего нашего района, так как более 40 лет он отдал работе в культуре. Очень хорошо его знает и младшее поколение добринцев, так как Петр Игнатьевич много лет является музыкальным руководителем в детских садах райцентра.

П.И. Стрельников, будучи активным членом нашей организации, с большим удовольствием участвует в праздничных концертах, посвященных Международному дню инвалидов, в районных и областных фестивалях-конкурсах среди инвалидов «Играй, гармонь!», в праздничных огоньках.

СЕМЬЯ, ГДЕ ВСЕ ПЕЛИ

Петр Игнатьевич родился в Добринке в 1953 году. Он был младшим (пятым) ребенком в дружной и трудолюбивой семье Анны Петровны и Игната Федоровича Стрельниковых. Мать посвятила себя воспитанию детей. Отец всю жизнь отдал кузнечному делу. Игнат Федорович был участником Великой Отечественной войны, дошел до Будапешта, имел много наград.

Маленький Петя рос в простой русской семье, которая придерживалась православных традиций, где труд и творчество всегда ценились и поощрялись. Глава семьи виртуозно играл на гармошке, которую привез с фронта. А еще Стрельников-старший увлекался игрой на балалайке.

— Как тонко и душещипательно отец играл на ней, — вспоминает Петр Игнатьевич. — Его можно было слушать часами. Главное, что балалайки мой отец делал сам из дерева. За свою жизнь он смастерил их не один десяток. Очень любил дарить своим друзьям и просто знакомым людям, увлекающимся игрой на этом исконно русском инструменте.

Мать Петра очень хорошо пела. У нее был неповторимой окраски альт. Когда за праздничным столом собирались гости, Анна Петровна всегда запевала русские протяжные песни, которые подхватывали другие. Притаившись на печке, Петя слушал такие песни, как «Ермак», «Из-за острова на стрежень», казачью «Ой, на гори». Пели так мощно, что мурашки по коже пробегали.

Став взрослым, Петр всегда удивлялся тому, как простые деревенские люди, нигде специально не учившиеся пению, сами разбивались на голоса. Признается, что это потрясающе точное многоголосие до сих пор стоит в ушах и греет душу.

ПЕРВЫЕ ШАГИ МУЗЫКАНТА

В 5 лет мальчик взял в руки гармошку, из-за которой его не было видно, и пока робко и неуверенно стал нажимать на кнопки, стараясь воспроизвести мелодию матани. От отца многому потом научился и в начальных классах уже неплохо играл.

Когда пошел в 5 класс (было это в 1964 году), родители отвели его в музыкальную школу по классу народных инструментов к Виктору Андреевичу Ледовскому.

Опытный преподаватель смог увлечь мальчика, для которого музыка отодвинула на второй план учебу в школе.

Начинающий музыкант даже создал вокально-инструментальный ансамбль. Сам играл на аккордеоне, Анатолий Курьянов — на трубе, Борис Артемов — на бас-гитаре, Виктор Морозов — на фортепиано, Владимир Гнетов — на ритм-гитаре, Владимир Майоров — на ударниках.

Они успешно выступали на школьных вечерах, а также в Доме пионеров и на танцплощадке.

После окончания средней школы Стрельников поступил в Липецкое музыкальное училище. Однако со второго курса его призвали в элитные Воздушно-десантные войска, служба в которых оставила яркий след в его судьбе.

ПРОФЕССИЯ СТАЛА СУДЬБОЙ

Демобилизовавшись, Петр устроился в районный Дом культуры концертмейстером народного хора, которым руководил заслуженный работник культуры Г.М. Асламов. Вместе с ним и замечательным баянистом-самородком Виктором Жигулиным они стали аккомпанировать прославленному народному хору, выступавшему не только на районной, но и областной сцене, сценах союзных республик.

Совершенствоваться как музыкант П.И. Стрельников не бросил. Он окончил заочно дирижерско-хоровое отделение областного культпросветучилища. И теперь стал аккомпанировать не только хору, но и танцевальному коллективу, а также ансамблям, солистам.

В 1975 году, освоив инструмент, Петр стал играть на трубе в духовом оркестре. Очень много усилий приложил он к его возрождению после распада коллектива.

Зная его незаурядные актерские способности, руководитель народного театра Т.В. Незнамова всегда приглашала Петра Игнатьевича поучаствовать в спектаклях.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

У нашего героя есть много занятий, как он говорит сам, для души. Например, он любит работать с деревом. Какие только деревянные поделки он ни выпилил, ни вырезал, ни выстругал! Свой большой дом он с любовью отделал собственными руками. А еще Петр Игнатьевич — садовод, рыбак и кулинар.

ПИШЕТ МУЗЫКУ И СТИХИ

Стрельников давно сочиняет музыку и стихи. Как-то режиссер детского театра при Доме пионеров Т.Д. Думбадзе попросила его написать музыку на стихи для сказочных персонажей: Волка, Лисы, Зайца и др. Это был первый опыт, кстати, очень удачный, потому что эту музыку Петра Игнатьевича использовали работники культуры на липецких сценах.

Более серьезную музыку Петр Игнатьевич написал к юбилею своего коллеги — бывшего директора Павловского Дома культуры Вячеслава Кузина. Успех был такой, что отовсюду посыпались подобные просьбы. Многие предлагали свои стихи, чтобы он положил их на музыку.

Сейчас в копилке Петра Игнатьевича более 50 песен. Он писал музыку к стихам добринских поэтов Адольфа Беляева, Вячеслава Сидорова, Юрия Лебеденко, Виктора Мальцева. Есть у него песни на стихи ветерана педагогического труда Ф.С. Якимовой, а также ветерана МВД, автора этих строк Т.А. Заичкиной. С ним мы написали 10 песен, которые стали лауреатами различных областных конкурсов. Песня «Край наш Добринский» в исполнении хора ветеранов «Вдохновение» покорила областное жюри, песня «Не грусти, отставник!» стала лауреатом конкурса творческих коллективов ОВД области и была отобрана на праздничный концерт в УВД Липецкой области в честь 90-летия Российской милиции. Песня «Вальс листопада» в исполнении талицкого детского ансамбля стала лауреатом районного конкурса «Утренняя звезда».

Петр Игнатьевич написал много песен на собственные стихи, сочинять которые начал еще в школьные годы. Натура у него впечатлительная, романтическая. При всей, казалось бы, внешней суровости он очень сентиментальный и ранимый человек.

Со временем у автора накопилось много стихотворений, и он решил некоторые из них положить на музыку. Получились трогательные, берущие за сердце, глубокие песни.

Этим летом группа инвалидов ездила на областной конкурс «Играй, гармонь!». По нашей просьбе в автобусе по пути домой Петр Игнатьевич спел несколько своих песен. Теперь он их исполняет под бурные аплодисменты благодарных зрителей и на наших концертах, и на огоньках.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

Петр Игнатьевич — хороший семьянин. Вместе с женой Тамарой Владимировной, ветераном педагогического труда, они вырастили сына Вячеслава, который трудится мировым судьей в нашем районе. У них есть внучка.

За свой многолетний труд П.И. Стрельников получал много наград: дипломов, грамот, премий и ценных подарков.

Но главной для себя считает признание зрителей и, конечно, звание заслуженного работника культуры, а также почетный знак Министерства культуры СССР «За отличную работу».

Хочется от всей души пожелать Петру Игнатьевичу здоровья, оптимизма и, конечно, неиссякаемого творческого вдохновения.