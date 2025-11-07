Человек, влюблённый в Сахалин

Валерий Павлович Сычёв с супругой Ниной Васильевной почти три десятка лет живут в Добринке. И всё-таки мужчина скучает по далёкому и родному Сахалину.

Рассказывает собеседник об острове так интересно, будто мы сейчас там и находимся, «бросаем камешки с крутого бережка далёкого пролива Лаперуза», как пелось когда-то в одной советской песне. Какая там красота, сколько ягод и грибов! С одной стороны — Охотское море, с другой — Японское. Рыбы — всякой.

— На севере нашего острова раскинулись таёжные леса, а на юге и западе можно увидеть необычные для этих широт растения — лианы и курильский бамбук. Удивительны местные травы, в высоту они под 3 метра: папоротники, крапива и гречиха, которые в других регионах остаются гораздо скромнее. Горные хребты Сахалина украшены изумрудными скалами, а вдоль побережья возвышаются мысы с причудливыми формами. Мыс Великан и мыс Птичий — настоящие природные памятники, где можно наблюдать удивительные творения моря и ветра.

По словам В.П. Сычёва, особую атмосферу создают действующие вулканы и термальные источники. В летние месяцы можно насладиться прогулками по зеленым сопкам, а зимой — покататься на лыжах. Жемчужиной острова считаются Голубые озера с их неповторимыми оттенками воды, меняющимися от ярко-бирюзового до изумрудного.

— Я родился, вообще-то, не там, а как раз в другом конце Советского Союза, — говорит Валерий Павлович, — в 1940-м на Украине. Папа мой Павел Сергеевич тогда служил в Погранвойсках и встретил маму Нину Васильевну в соседней республике. Поженились, но вскоре началась война. Отец ушёл на фронт, а мама с нами оказалась в оккупации. Потом чудом уехали на родину папы, на станцию Подгорное Воронежской области, где жили его родители. И тут поблизости немцы, но Подгорное фашисты не оккупировали. До 1949-го мы там прожили. Папа всю войну прошёл, Победу встретил в Германии.

В 1949-м началась вербовка на Дальний Восток. Мама собеседника, учитель русского языка, поддержала мужа, которому предложили уехать в такую даль. «Мы ничего не потеряем, — сказала она. — Там дети хоть рыбу будут есть, а не голодать». Хозяин был хорошим плотником, стекольщиком, строил дома. И, собрав нехитрые пожитки, Сычёвы с двумя детьми и вместе с другими селянами отправились в долгий путь, в абсолютную неизвестность. Только на карте те края и видели.

— Мне шёл 9-й год, и свой день рождения, 8 июля, я встретил в вагоне, причём не в привычном для нас пассажирском, а в таком, что перевозил в войну и солдат, и скотину. Месяц туда ехали! Как только поезд останавливался, взрослые выскакивали и начинали готовить еду, для этого различные керосинки везли с собой, ещё покупали нам много сладостей по пути, поскольку сразу им выплатили хорошие подъёмные деньги.

На Курилы Сычёвы не поехали: их предупредили, что там цунами часто бывают, поэтому отправились на Сахалин. Целое приключение — этот путь через всю страну. Но никто после не пожалел, что сорвался с места. У собеседника на Сахалине ещё брат и три сестры родились, до сей поры на острове проживают.

Сам он по окончании десятилетки учился в горном техникуме. Работал и механиком, и энергетиком, и начальником участка. Глава их семейства так и продолжил плотничать и строить добротные дома для приезжих, а мама уже трудилась не в школе, а в бухгалтерии. Жили и работали там в Вахрушеве Сахалинской области. Это угольный посёлок, всего в 9 километрах от моря. Если быть точнее, то от залива Терпения в Охотском море. (А пролив Лаперуза, о каком поётся в песне, отделяет Сахалин от Японии).

Семья Сычёвых через всю страну выезжала отдыхать с берега Охотского моря на берег Чёрного.

И в 1967-м В.П. Сычёв на острове повстречал свою Нину Васильевну, которая туда приехала… из Демшинки. Представляете, как складываются судьбы! Надо бросить родные места, маму с папой, чтоб на краю света встретить своего человека. У Валерия Павловича и Нины Васильевны двое сыновей. Один до сей поры там и проживает, трудится бульдозеристом, а второй живёт уже в Липецке.

— Сахалин мне сразу очень понравился, как только я оказался там. Представьте, тут равнины, мы, военные дети, ничего и не видели. А там — сопки, море. Все были довольны, кто туда перебрался. Но вот с годами всё-таки возникает тоска по малой родине.

Про себя Валерий Павлович так не говорит, потому что с 9 лет там, родители похоронены тоже в Вахрушеве, живут в той дали сестры, брат, сын и внук от брата, но его супруга Нина Васильевна на пенсии на острове загрустила. Вот и приехали поближе к Демшинке, где её родители лежат. Хотя хозяин, наоборот, душой в Вахрушев частенько тянется. По приезде в наши места Валерия Павловича очень удивляло, как местные рыбаки, поймав пару карасиков, начинали хвастаться уловом.

— Рыба в Охотском море в июле просто кишит. По грудь заходили и ловили, что называется, голыми руками. Горбуша, кета — сколько хочешь.

— Мы тут по телевизору смотрим, как за той же рыбкой во время нереста медведи охотятся, вас ни разу не пугали? — спрашиваю у собеседника.

— Я таких случаев про своих знакомых не знаю, медведи обычно к людям не приближались, хотя сам в классе 6-7-ом однажды увидел медведицу с двумя медвежатами, нас разделяла небольшая речка. Я зачем-то решил её попугать и закричал, она было ринулась в мою сторону, но перепуганные медвежатки вцепились в мамку и не отпустили её. А так от медведя невозможно убежать.

Февраль 2005-го г. Валерий Павлович Сычёв во дворе добринского дома занимается закаливанием.

…Вновь и вновь Валерий Павлович мысленно возвращается на тот далёкий остров и начинает рассказывать, как там красиво. В сентябре — черника и брусника поспевают, до того — голубика, красника и ежевика, грибы — от белого до чёрного… На далёком острове Сычёв 40 лет отработал на угледобывающей шахте. С ранних лет занимался спортом: легкой атлетикой, акробатикой (крутил сальто), лыжами. Выезжал на соревнования в Хабаровск.

— Мы в 1996-м сюда переехали. Сперва в Демшинке 4 года жили, потом в Добринку перебрались. Тут я тоже стараюсь участвовать в соревнованиях. Например, в лыжных гонках. Зимой обливаюсь ледяной водой и растираюсь снегом. Летом кручу педали на велосипеде. Но, как увижу по телевизору Сахалин, так ёкает в груди. Моя родина. Там надо пожить, чтоб полюбить его. За это время я всего 4 раза туда вылетал. Последний раз — в 2018-м.

Свою любовь к острову Валерий Павлович выразил в стихах.

ОСТРОВ

Наш день здесь начинается пораньше.

С восходом солнца мы всех впереди.

И от земли большой живём подальше,

И иногда так ёкнется в груди.

Далёкая земля, далёкий остров,

Туманами, дождями ты объят.

Зимою — снег и царство не кокосов,

Но летом иногда дни жаркие стоят.

Здесь породнился каждый с Сахалином,

И многие с рождения живут.

О доме они знают о едином,

Об острове, который так зовут.

И сейчас с годами понимаю,

Что не нужно было уезжать.

По тебе, мой остров, я скучаю

И до смерти буду вспоминать.

ВАХРУШЕВ

Жизнь моя вся связана с тобою,

Я полста лет прожил у тебя.

Это мне назначено судьбою,

Вахрушев, ты — родина моя.

Сопки, перелески и равнины,

Озерки, и речки, и залив…

Это всё ландшафт — твои картины,

Как же это чудно, ты — красив!