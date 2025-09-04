Чем гостей встречаем?

Значительно преобразился въездной знак при въезде в село Талицкий Чамлык со стороны Добринки.

Старую стелу недавно облицевали современными композитными материалами. Финансовые затраты на производство всех работ взяли на себя местные фермеры Александр Жданов, Денис Бредихин, Николай Черников, а также ООО «Добрыня».

Подрядчиком проектирования, а затем и восстановления важного социального объекта, выступила специализированная компания из Воронежа. Ремонтники не только придали стеле современный вид. Все буквы с названием села теперь светятся по ночам, что делает въездную группу еще краше.

Дорога на Талицкий Чамлык является не менее оживленной, чем на Липецк. Здесь транзитом на трассу Воронеж-Тамбов ежедневно проходят сотни легковых и грузовых автомобилей. И каждый проезжающий видит: живущие здесь люди помнят историю родного села. Яркое свидетельство тому — красивые цифры 1705, год основания Талицкого Чамлыка — на самом видном месте стелы.

Глава Талицкого сельсовета Владимир Сатин поделился планами на будущее. По его словам, со временем на обочинах двух дорог, ведущих в село — со стороны Паршиновки и с трассы Тамбов-Воронеж — также должны появиться красивые въездные знаки.

— Гостей добринской земли будем встречать как полагается, красиво и торжественно, — заверил он.