В настоящий период граждане России в поликлиниках страны могут пройти 3 основных вида профилактических обследований – диспансеризация, углубленная диспансеризация и профосмотр.

Диспансеризация– быстрый, надежный, абсолютно бесплатный способ проверить свое здоровье, выявить болезни и риски их возникновения всего за 1-2 дня в поликлинике по месту жительства. Это должно стать нормой и полезной привычкой каждого, такой же как чистить зубы, умываться и говорить «здравствуйте» при встрече.

При диспансеризации обследуются раз в 3 года до 40 лет (в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет), а потом ежегодно, предварительно записавшись на любой день в регистратуре либо через ЕДС.

Работодатель обязан Вам предоставить на это 1 оплаченный день раз в 3 года, а Вы потом принесете ему справку в подтверждение прохождения диспансеризации (без диагноза и сведений о Вашем здоровье).

Углубленная диспансеризация (УД) проводится пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию (НКВИ) не ранее, чем через 60 дней после заболевания в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке».

Это необходимо для выявления осложнений НКВИ (постковидного синдрома в его различных проявлениях).

В первую очередь углубленную диспансеризацию должны пройти пациенты высокого риска осложнений возраста 65+ и имеющие 2 и более хронических заболевания (преимущественно сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни и тяжелые болезни органов дыхания).

УД имеет свой набор исследований: всем без исключения (Iэтап) проводится измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, общий анализ крови, биохимический анализ крови (холестерин, жиры, АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинин).

При перенесенной средней и тяжелой степени ковида проводят тест 6-минутной ходьбы, концентрация Д-димера крови. Если у пациента концентрация кислорода крови снижена и за 6 минут он проходит малое расстояние, то пациент автоматически переходит на II этап УД, где ему проводят ультразвуковое исследование сердца, а также компьютерную томографию легких.

При сохраненном нормальном уровне концентрации кислорода в крови, но выявленных отклонениях при проведении теста 6 минутной ходьбы, пациенту делают ультразвуковое исследование сердца в рамках проведения II этапа углубленной диспансеризации. Если повышены показатели Д-димера (в крови присутствуют микротромбы), то дополнительно исследуют вены нижних конечностей методом ультразвука с целью обнаружения тромбов как риска внезапной смерти от закупорки этими тромбами сосудов головы (ишемический инсульт), сердца (инфаркт миокарда) или легких (тромбоэмболия легочной артерии).

Данные углубленной диспансеризации заносятся в амбулаторную карту, а лечащим (участковым) врачом принимаются профилактические меры по недопущению жизненно угрожающих ситуаций (если пациент не принимает базовую терапию – назначается полный объем лечения основных заболеваний в сочетании с кроверазжижающими препаратами и назначается кратность дальнейшего наблюдения и обследования в каждом случае индивидуально).

Приглашаем всех на обследование! Это должен сделать каждый грамотный человек, собирающийся жить долго и счастливо!

Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед»,

Агапова Юлия Рефатовна