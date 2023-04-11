В Липецк приедет известный паралимпиец и чемпион мира Алексей Мошкин. 12 апреля он встретится с деловым сообществом города Липецка и представит фильм «Со дна вершины» (12+), в основу которого легла его личная история.

Двукратный паралимпийский чемпион (1994 и 1998) по горнолыжному спорту Алексей Мошкин стал прообразом главного героя. Когда ему было 12 лет, он лишился обеих ног в результате несчастного случая, который произошел на Краснополянской канатной дороге. Через четыре месяца после серьезнейшей травмы Алексей встал на протезы, ещё через два — бегал на роликах и катался на велосипеде, меньше чем через год после травмы вернулся на горные лыжи. Через два года уже участвовал в соревнованиях, а через четыре — впервые выиграл зимние Паралимпийские игры. В фильме рассказывается многолетняя история Алексея. Показ фильма будут сопровождать субтитры, поэтому посмотреть его смогут люди с особенностями слуха.

«Они преодолели все трудности, которые встретились им на жизненном пути и доказали, что в жизни нет ничего невозможного. Это люди с неограниченными возможностями. Люди, которые смогли себя преодолеть, вышли на высокий профессиональный уровень и продолжают развиваться, — пример для многих», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Просмотр фильма «Со дна вершины» и творческая встреча с паралимпийским чемпионом Алексеем Мошкиным и режиссером фильма Тамарой Цоцориа состоится 12 апреля 16.00 в ТЦ Малибу, кинотеатр. Участие бесплатно. Обязательна регистрация по ссылке.

Встреча с Алексеем Мокшиным проходит в рамках подготовки к проведению финала международных творческих инклюзивных игр в Липецке.Организатор – закрытый клуб предпринимателей.